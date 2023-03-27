https://crimea.ria.ru/20230327/garazh-s-avtomobilem-sgorel-dotla-v-poselke-pod-simferopolem-1127788396.html

Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем

Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем

Пожар произошел в поселке Гвардейское Симферопольского района в ночь на понедельник, сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T12:29

2023-03-27T12:29

2023-03-27T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в поселке Гвардейское Симферопольского района в ночь на понедельник, сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Инцидент произошел около четырех часов утра. К месту происшествия были направлены спасательные подразделения. Существовала угроза перехода огня на соседние строения и спасатели оперативно приступили к ликвидации возгорания.Площадь пожара составила 60 квадратных метров, его причины устанавливают эксперты.Ранее на пожаре в Симферополе погибла женщина и двое ее детей. ЧП произошло на улице Киевской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарахПожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщинуВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

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крым, происшествия, симферопольский район, мчс крыма, новости крыма, общество