Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
МЧС Крыма: в поселке Гвардейское под Симферополем ночью сгорел гараж с автомобилем
12:29 27.03.2023 (обновлено: 12:30 27.03.2023)
© МЧС Республики КрымПожар в поселке Гвардейское Симферопольского района
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в поселке Гвардейское Симферопольского района в ночь на понедельник, сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел около четырех часов утра. К месту происшествия были направлены спасательные подразделения. Существовала угроза перехода огня на соседние строения и спасатели оперативно приступили к ликвидации возгорания.
"Осуществив предварительную разведку и обнаружив в помещении три газовых баллона, огнеборцы оперативно эвакуировали их из здания в безопасное место и приступили к ликвидации возгорания. В течение 1,2 ч пожар был локализован и ликвидирован. В результате гараж и транспортное средство были полностью уничтожены огнем. Пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров, его причины устанавливают эксперты.
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Ранее на пожаре в Симферополе погибла женщина и двое ее детей. ЧП произошло на улице Киевской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
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