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Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T13:50
2023-03-25T13:50
ростов-на-дону
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2, загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.По факту происшествия областная прокуратура начала проверку."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель надзорного ведомства.По информации РИА Новости, по указанному адресу в Аксае находится предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. На сайте компании сообщается, что их продукция пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБКрупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧСВ Балаклаве произошел пожар на складе - МЧС
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ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах

Пожар в ангарах с целлюлозой под Ростовом-на-Дону локализовали на площади 1200 квадратов

13:50 25.03.2023
 
© МЧС РФТушение крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области. Скриншот видео МЧС РФ
Тушение крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области. Скриншот видео МЧС РФ
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2, загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.
"Три боевые участка сражаются с пожаром в Ростовской области. Горят металлические ангары с целлюлозной продукцией на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет. Задействовано 52 человека и 23 единицы техники. К месту направлен пожарный поезд. 13:05 пожар локализован", - сообщили в ведомстве.
По факту происшествия областная прокуратура начала проверку.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель надзорного ведомства.
По информации РИА Новости, по указанному адресу в Аксае находится предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. На сайте компании сообщается, что их продукция пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.
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Ростов-на-ДонуПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиРоссия
 
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