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Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах

Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах

Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T13:50

2023-03-25T13:50

2023-03-25T13:50

ростов-на-дону

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2, загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.По факту происшествия областная прокуратура начала проверку."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель надзорного ведомства.По информации РИА Новости, по указанному адресу в Аксае находится предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. На сайте компании сообщается, что их продукция пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБКрупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧСВ Балаклаве произошел пожар на складе - МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия