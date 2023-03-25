https://crimea.ria.ru/20230325/krupnyy-pozhar-v-rostove-prokuratura-vyyasnyaet-prichiny-chp-v-angarakh-1127766017.html
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T13:50
2023-03-25T13:50
2023-03-25T13:50
ростов-на-дону
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/19/1127765906_3:0:821:460_1920x0_80_0_0_4fb422e5b13bcb7d1fff72ca15f93cd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2, загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.По факту происшествия областная прокуратура начала проверку."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель надзорного ведомства.По информации РИА Новости, по указанному адресу в Аксае находится предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. На сайте компании сообщается, что их продукция пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБКрупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧСВ Балаклаве произошел пожар на складе - МЧС
ростов-на-дону
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/19/1127765906_105:0:718:460_1920x0_80_0_0_6e5e8598e36de2cffe2a3f64aa3686dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
Пожар в ангарах с целлюлозой под Ростовом-на-Дону локализовали на площади 1200 квадратов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в субботу в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сейчас спасатели локализовали его на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2, загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.
"Три боевые участка сражаются с пожаром в Ростовской области. Горят металлические ангары с целлюлозной продукцией на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет. Задействовано 52 человека и 23 единицы техники. К месту направлен пожарный поезд. 13:05 пожар локализован", - сообщили в ведомстве.
По факту происшествия областная прокуратура начала проверку.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель надзорного ведомства.
По информации РИА Новости, по указанному адресу в Аксае находится предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. На сайте компании сообщается, что их продукция пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.
Читайте также на РИА Новости Крым: