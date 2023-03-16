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В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБ - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБ
В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБ - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБ
В здании пограничного управления по Ростовской области произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МСЧ по Ростовской области. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T13:07
2023-03-16T14:09
происшествия
пограничная служба фсб
ростов-на-дону
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
пожар
взрыв и пожар в здании погрануправления фсб в ростове-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В здании пограничного управления по Ростовской области произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МСЧ по Ростовской области.Инцидент произошел по адресу улица Сиверса, 20, где располагается областное Погрануправление ФСБ России.Представитель ведомства добавил, что информация о происшествии уточняется.Движение по проспекту Сиверса перекрыто, свидетельствуют "ЯндексКарты". Транспорт перенаправляют на прилегающие улицы, в результате начинают формироваться пробки.Момент взрыва попал на видео.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, пограничная служба фсб, ростов-на-дону, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар, взрыв и пожар в здании погрануправления фсб в ростове-на-дону
В Ростове-на-Дону горит здание областного погрануправления ФСБ

В здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области произошел пожар

13:07 16.03.2023 (обновлено: 14:09 16.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В здании пограничного управления по Ростовской области произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МСЧ по Ростовской области.
Инцидент произошел по адресу улица Сиверса, 20, где располагается областное Погрануправление ФСБ России.

"Дежурные службы получили сообщение о пожаре подразделения выехали на место", – цитирует издание представителя ГУ МЧС России по региону.

Представитель ведомства добавил, что информация о происшествии уточняется.
Движение по проспекту Сиверса перекрыто, свидетельствуют "ЯндексКарты". Транспорт перенаправляют на прилегающие улицы, в результате начинают формироваться пробки.
Момент взрыва попал на видео.
ПроисшествияПограничная служба ФСБРостов-на-ДонуМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПожарВзрыв и пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
 
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