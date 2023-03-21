https://crimea.ria.ru/20230321/na-pozhare-v-simferopole-pogibla-zhenschina-i-dvoe-detey---sk-zavel-delo-1127685612.html

На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело

На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело - РИА Новости Крым, 21.03.2023

На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре, сообщает Следком по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T20:40

2023-03-21T20:40

2023-03-21T20:42

крымский следком

крым

пожар

новости крыма

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873566_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_7731ec9e385d3e7b8c511dacddaa1c06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре, сообщает Следком по Крыму и Севастополю. По данным пресс-службы, сейчас опытные следователи ведут осмотр места происшествия, проводят опросы, устанавливают очаг возгорания, причины смерти и произошедшего, назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, ЧП произошло 3 февраля на улице Ростовской. По этому факту следователи также начали проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Противопожарные правила в России: что изменилосьПожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщинуВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, крым, пожар, новости крыма, новости, происшествия