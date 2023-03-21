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На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело
На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело - РИА Новости Крым, 21.03.2023
На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело
В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре, сообщает Следком по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T20:40
2023-03-21T20:40
2023-03-21T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре, сообщает Следком по Крыму и Севастополю. По данным пресс-службы, сейчас опытные следователи ведут осмотр места происшествия, проводят опросы, устанавливают очаг возгорания, причины смерти и произошедшего, назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, ЧП произошло 3 февраля на улице Ростовской. По этому факту следователи также начали проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Противопожарные правила в России: что изменилосьПожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщинуВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
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На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело
Следком возбудил дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре в Симферополе
20:40 21.03.2023 (обновлено: 20:42 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей на пожаре, сообщает Следком по Крыму и Севастополю.
"Следователи и следователи-криминалисты работают на месте пожара, который произошел в Симферополе на улице Киевская. В результате трагедии погибли женщина и двое ее малолетних детей", - сказано в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, сейчас опытные следователи ведут осмотр места происшествия, проводят опросы, устанавливают очаг возгорания, причины смерти и произошедшего, назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, ЧП произошло 3 февраля на улице Ростовской. По этому факту следователи также начали проверку.
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