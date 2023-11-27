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В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине
В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине
Переданная Украине коллекция скифского золота исчезнет – ее растащат по частным собраниям. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T17:08
2023-11-27T17:08
ситуация вокруг скифского золота
скифское золото
владимир константинов
крым
украина
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Переданная Украине коллекция скифского золота исчезнет – ее растащат по частным собраниям. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.По мнению Константинова, вместе с коллекцией артефактов исчезнет так же, как исчезает украинская государственность, и президент Владимир Зеленский вместе со своей командой.Он также отметил, что, к счастью, в Крыму удалось сохранить многие другие артефакты, в том числе картины великого художника Ивана Айвазовского, которые в украинский период у Крыма тоже навязчиво выпрашивали "во временное пользование"."Сейчас и они бы разошлись по рукам, а затем были бы перепроданы за границу", – уверен председатель Госсовета РК.В понедельник украинская таможня сообщила о доставке в Киев коллекции скифского золота из крымских музеев. Сокровища доставили на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации.Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, в котором хранились крымские артефакты, подтвердили факт их передачи украинской стороне.Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что спасти скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно на полуостров можно только после достижения целей специальной военной операции.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуАксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
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ситуация вокруг скифского золота, скифское золото, владимир константинов, крым, украина, мнения, новости
В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине

Константинов: скифское золото на Украине растащат по частным коллекциям

17:08 27.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Переданная Украине коллекция скифского золота исчезнет – ее растащат по частным собраниям. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
"Мы становимся свидетелями исчезновения уникальной коллекции… Золото, принадлежащее народу Крыма, являющееся частью нашей истории и культуры, передадут по рукам, а затем – растащат по частным коллекциям", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Константинова, вместе с коллекцией артефактов исчезнет так же, как исчезает украинская государственность, и президент Владимир Зеленский вместе со своей командой.
Он также отметил, что, к счастью, в Крыму удалось сохранить многие другие артефакты, в том числе картины великого художника Ивана Айвазовского, которые в украинский период у Крыма тоже навязчиво выпрашивали "во временное пользование".
"Сейчас и они бы разошлись по рукам, а затем были бы перепроданы за границу", – уверен председатель Госсовета РК.
В понедельник украинская таможня сообщила о доставке в Киев коллекции скифского золота из крымских музеев. Сокровища доставили на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации.
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, в котором хранились крымские артефакты, подтвердили факт их передачи украинской стороне.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что спасти скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно на полуостров можно только после достижения целей специальной военной операции.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
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Ситуация вокруг скифского золотаСкифское золотоВладимир КонстантиновКрымУкраинаМненияНовости
 
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