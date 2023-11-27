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Когда скифское золото вернется в Крым

Когда скифское золото вернется в Крым - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Когда скифское золото вернется в Крым

Спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T13:15

2023-11-27T13:15

2023-11-27T13:16

крым

сергей аксенов

ситуация вокруг скифского золота

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".По словам главы Крыма, решение Украины не возвращать скифские сокровища было очевидным, поскольку и Запад, и Киев игнорируют юридические нормы. Сожаления по этому поводу бессмысленны, поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В настоящее время ведется подготовка к ее транспортировке на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеУникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять КрымНа Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ситуация вокруг скифского золота, скифское золото, украина, киев, нидерланды, культура, в мире, новости сво, новости