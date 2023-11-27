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Когда скифское золото вернется в Крым - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Когда скифское золото вернется в Крым
Когда скифское золото вернется в Крым - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Когда скифское золото вернется в Крым
Спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:15
2023-11-27T13:16
крым
сергей аксенов
ситуация вокруг скифского золота
скифское золото
украина
киев
нидерланды
культура
в мире
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".По словам главы Крыма, решение Украины не возвращать скифские сокровища было очевидным, поскольку и Запад, и Киев игнорируют юридические нормы. Сожаления по этому поводу бессмысленны, поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В настоящее время ведется подготовка к ее транспортировке на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеУникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять КрымНа Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев
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РИА Новости Крым
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96
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крым, сергей аксенов, ситуация вокруг скифского золота, скифское золото, украина, киев, нидерланды, культура, в мире, новости сво, новости
Когда скифское золото вернется в Крым

Вернуть скифское золото в Крым можно только после достижения целей СВО - Аксенов

13:15 27.11.2023 (обновлено: 13:16 27.11.2023)
 
© РИА Новости . В. Бабайлов / Перейти в фотобанкСкифское золото
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . В. Бабайлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение. Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки", - убежден глава республики.
По словам главы Крыма, решение Украины не возвращать скифские сокровища было очевидным, поскольку и Запад, и Киев игнорируют юридические нормы. Сожаления по этому поводу бессмысленны, поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В настоящее время ведется подготовка к ее транспортировке на Украину.
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КрымСергей АксеновСитуация вокруг скифского золотаСкифское золотоУкраинаКиевНидерландыКультураВ миреНовости СВОНовости
 
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