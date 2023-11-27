https://crimea.ria.ru/20231127/skifskoe-zoloto-dostavleno-v-kiev----tamozhnya-ukrainy-1133114503.html

Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины

Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины

Скифское золото прибыло из Нидерландов на Украину и доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ. Об этом сообщает украинская... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T13:38

2023-11-27T13:38

2023-11-27T13:43

ситуация вокруг скифского золота

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Скифское золото прибыло из Нидерландов на Украину и доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ. Об этом сообщает украинская таможенная служба.Уточняется, что идентификацию сокровищ проведут сотрудники украинской таможни на базе национального музея Украины, расположенного в периметре лавры.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов завил, что спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возврат в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции. 9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. В коллекции, которая с 2014 года оставалась в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеУникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять КрымНа Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, скифское золото, сергей аксенов, украина, киево-печерская лавра, новости, крым, в мире