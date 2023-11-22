Рейтинг@Mail.ru
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231122/skifskoe-zoloto-skoro-budet-peredano-kievu--minkult-ukrainy-1132968892.html
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
Минкульт Украины заявил о достижении официальной договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из крымских музеев. Об этом РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T12:19
2023-11-22T12:19
скифское золото
новости
новости крыма
крым
россия
культура
музеи крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121247351_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_faf65b7e0c1f85a610faa96761fc5297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минкульт Украины заявил о достижении официальной договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из крымских музеев. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В минкульте добавили, что музей Алларда Пирсона, в котором хранятся крымские артефакты, отказался взыскать с украинской стороны компенсации за хранение коллекции на протяжении девяти лет.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Коллекция пока находится в столице Нидерландов. В начале сентября сообщалось о начале подготовки к транспортировке музейных предметов на Украину.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение суда Нидерландов в отношении скифского золота создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал вердикт суда политическим ходом и фактическим воровством. По его мнению, вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи специальной военной операции, если скифское золото действительно довезут до Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуПочему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121247351_53:0:964:683_1920x0_80_0_0_02be0d8c8c4c57fbb4d7baecae5ba7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скифское золото, новости, новости крыма, крым, россия, культура, музеи крыма
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины

Коллекция скифского золота из музеев Крыма скоро будет передана Киеву – Минкульт Украины

12:19 22.11.2023
 
© AP Photo Peter DejongCкифский золотой шлем IV века до н. э.
Cкифский золотой шлем IV века до н. э. - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo Peter Dejong
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минкульт Украины заявил о достижении официальной договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из крымских музеев. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Уже скоро скифское золото вернется на Украину. Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений", – говорится в сообщении.

В минкульте добавили, что музей Алларда Пирсона, в котором хранятся крымские артефакты, отказался взыскать с украинской стороны компенсации за хранение коллекции на протяжении девяти лет.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Коллекция пока находится в столице Нидерландов. В начале сентября сообщалось о начале подготовки к транспортировке музейных предметов на Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение суда Нидерландов в отношении скифского золота создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал вердикт суда политическим ходом и фактическим воровством. По его мнению, вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи специальной военной операции, если скифское золото действительно довезут до Киева.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву
"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу
Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
 
Скифское золотоНовостиНовости КрымаКрымРоссияКультураМузеи Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Посылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктов
12:19Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
12:14Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
12:10В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
11:52В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
11:29Запретят ли в Крыму аборты – ответ Аксенова
11:18Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
11:07В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
11:02Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки
10:38Десятки домов в Крыму остаются без света после непогоды
10:28В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометров
10:16Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34
10:01Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника
09:47Как работает Керченская переправа в среду: оперативная информация
09:41Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым
09:36Стихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое
09:17Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутри
08:55Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
08:34Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
08:15В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния