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Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
Минкульт Украины заявил о достижении официальной договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из крымских музеев. Об этом РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T12:19
2023-11-22T12:19
2023-11-22T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минкульт Украины заявил о достижении официальной договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из крымских музеев. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В минкульте добавили, что музей Алларда Пирсона, в котором хранятся крымские артефакты, отказался взыскать с украинской стороны компенсации за хранение коллекции на протяжении девяти лет.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Коллекция пока находится в столице Нидерландов. В начале сентября сообщалось о начале подготовки к транспортировке музейных предметов на Украину.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение суда Нидерландов в отношении скифского золота создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал вердикт суда политическим ходом и фактическим воровством. По его мнению, вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи специальной военной операции, если скифское золото действительно довезут до Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуПочему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
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Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
Коллекция скифского золота из музеев Крыма скоро будет передана Киеву – Минкульт Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минкульт Украины заявил о достижении официальной договоренности с нидерландской стороной о передаче Киеву коллекции скифского золота из крымских музеев. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
"Уже скоро скифское золото вернется на Украину. Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений", – говорится в сообщении.
В минкульте добавили, что музей Алларда Пирсона, в котором хранятся крымские артефакты, отказался взыскать с украинской стороны компенсации за хранение коллекции на протяжении девяти лет.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Коллекция пока находится в столице Нидерландов. В начале сентября сообщалось о начале подготовки к транспортировке музейных предметов на Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение суда Нидерландов в отношении скифского золота создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал
вердикт суда политическим ходом и фактическим воровством. По его мнению, вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи специальной военной операции, если скифское золото действительно довезут до Киева.
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