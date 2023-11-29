https://crimea.ria.ru/20231129/skifskoe-zoloto-chto-budet-s-ukradennym-u-kryma-sokrovischem---zakharova-1133173561.html

Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова

Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова

Передача Нидердандами принадлежащего четырем крымским музеям Скифского золота киевским властям является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:42

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

скифское золото

ситуация вокруг скифского золота

новости

мнения

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Передача Нидердандами принадлежащего четырем крымским музеям Скифского золота киевским властям является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали, при этом теперь сохранность экспонатов находится под угрозой. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.27 ноября украинская таможенная служба сообщила, что скифское золото прибыло из Нидерландов на Украину и доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ. Она напомнила, что согласно контрактам и обязательствам, экспонаты должны были быть возвращены голландской стороной крымским музеям в установленные сроки, и подчеркнула, что решение Верховного суда Нидерландов по Скифскому золоту является абсолютно политизированным, "заранее написанным" и создающим опасный прецедент в межмузейных отношениях с Нидерландами."Неизвестно, что еще предстоит пережить многострадальным экспонатам Скифского золота, захотят ли киевские власти в принципе их сохранить. С учетом их нескрываемого варварского отношения не только к людям, но и к памятникам культуры и искусства, ожидать можно чего угодно. Мы же видели, как целенаправленно разграбляются иконы Киево-Печерской лавры, как предметы из украинских музеев перевозят якобы на хранение музеев ряда европейских государств, а при этом есть все основания полагать, что речь идет просто о воровстве. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты может постичь такая же печальная судьба. В таком случае ответственность за это будет лежать, в том числе, на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же и заинтересован", - не исключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. По мнению главы Крыма Сергей Аксенова, спасти украденное у крымских музеев скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возврат в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции. В коллекции, которая с 2014 года оставалась в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеВ Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, скифское золото, ситуация вокруг скифского золота, новости, мнения