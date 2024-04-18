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Решение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине
Решение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Решение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине
РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T16:52
2024-04-18T16:52
2024-04-18T16:52
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никита кричевский
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замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
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"Это только риторика": эксперт о передаче российских активов УкраинеСИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Замороженные активы России никогда не передадут Украине, а все разговоры об этом – не более, чем популизм. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.Так эксперт прокомментировал решение стран "Большой семерки" сохранить российские активы замороженными, принятое 18 апреля в Вашингтоне.Доходы от активов также никто не изымет, поскольку они принадлежат только российским инвесторам. По мнению эксперта, речь идет исключительно о налогах с этих доходов."Эти налоги составляют в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream 25%. Вот сегодня и обсуждается возможность передачи части этих налогов. Но ЕС не рог изобилия и не бездонная бочка, у них у самих есть очевидные проблемы с бюджетным наполнением, поэтому никому не "улыбается" отдавать третьим лицам часть налогов, которые принадлежат бюджету Бельгии, Люксембурга и ЕС в целом", – заключил профессор.Все предложения о передаче замороженных российских активов Киеву – это только риторика, дальше которой дело не пойдет, утверждает он.Утром 18 апреля было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков стран G7, принятое по итогам встречи в Вашингтоне. В нем говорится, что российские активы решено оставить замороженными, пока лидеры стран не добьются от России выплаты ущерба, нанесенного Украине. При этом в G7 готовы рассмотреть предложения ЕС о передаче Украине доходов с этих активов.В Киеве уже готовят правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов, заявил в начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае принятия подобных мер Россия предпримет зеркальные меры реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприациейДоходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - ШольцРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мнения, никита кричевский, россия, украина, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов
Решение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине
Передача российских активов Украине нарушит основополагающую Хартию ЕС – эксперт
"Это только риторика": эксперт о передаче российских активов Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Замороженные активы России никогда не передадут Украине, а все разговоры об этом – не более, чем популизм. Об этом РИА Новости Крым
заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Так эксперт прокомментировал решение стран "Большой семерки" сохранить российские активы замороженными, принятое 18 апреля в Вашингтоне.
"Речь о передаче активов не идет в принципе, потому что это подорвет 17-ю статью Хартии ЕС о неприкосновенности собственности. Вносить изменения в нее должны все члены ЕС без исключения, это процедура не на один год. На это никто не пойдет, потому что сегодня вы у русских заберете, завтра у саудитов, послезавтра у китайцев, и это будет подрыв инвестиционной привлекательности на десятилетия. На это никто не пойдет", – утверждает Кричевский.
Доходы от активов также никто не изымет, поскольку они принадлежат только российским инвесторам. По мнению эксперта, речь идет исключительно о налогах с этих доходов.
"Эти налоги составляют в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream 25%. Вот сегодня и обсуждается возможность передачи части этих налогов. Но ЕС не рог изобилия и не бездонная бочка, у них у самих есть очевидные проблемы с бюджетным наполнением, поэтому никому не "улыбается" отдавать третьим лицам часть налогов, которые принадлежат бюджету Бельгии, Люксембурга и ЕС в целом", – заключил профессор.
Все предложения о передаче замороженных российских активов Киеву – это только риторика, дальше которой дело не пойдет, утверждает он.
"Никаких конкретных действий не предпринимается, больше того, Зеленскому отказывают и в средствах ПВО, и в снарядах, и во многом другом. Он просил в долг – ему даже в долг не дают. И передача доходов от российских активов обсуждается точно так же: то есть мы-де риторически предпринимаем все усилия, но на практике мы будем это обсуждать до морковкиного заговения".
Утром 18 апреля было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков стран G7, принятое по итогам встречи в Вашингтоне. В нем говорится, что российские активы решено оставить замороженными, пока лидеры стран не добьются от России выплаты ущерба, нанесенного Украине. При этом в G7 готовы рассмотреть предложения ЕС
о передаче Украине доходов с этих активов.
В Киеве уже готовят
правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов, заявил в начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов
", начав с изъятия процентов, которые они приносят.
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае принятия подобных мер Россия предпримет зеркальные меры
реагирования.
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