https://crimea.ria.ru/20230824/ukraintsy-predpochitayut-donatit-na-vsu-iz-za-granitsy---dannye-oprosa-1130918316.html

Украинцы предпочитают донатить на ВСУ из-за границы - данные опроса

Украинцы предпочитают донатить на ВСУ из-за границы - данные опроса - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Украинцы предпочитают донатить на ВСУ из-за границы - данные опроса

Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, приуроченный ко Дню независимости Украины. Его участниками стали более 6000 человек – в их числе как... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T12:43

2023-08-24T12:43

2023-08-24T12:43

новости

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, приуроченный ко Дню независимости Украины. Его участниками стали более 6000 человек – в их числе как жители страны, так и беженцы за ее пределами. Респондентам предложили ответить на вопросы, что такое патриотизм по-украински и в чем он проявляется.Так, на вопрос, что является признаками патриотизма, большинство украинцев выбрали варианты "донатить и волонтерить" (46%) и "разговаривать на украинском языке" (45%). Вариант службы на передовой выбрало лишь около трети опрошенных, и около четверти – "интересоваться историей Украины".Покупать украинские товары, потреблять украинский контент и заниматься общественной деятельностью хотят от 9 до 14% опрошенных в разных возрастных категориях. Ходить в украинскую церковь собираются всего 6%, знать слова гимна – 4%, носить украинскую символику – 3% участников фокусной группы.При этом граждане, проживающие на Украине, вариант "работать и вести бизнес во время войны в Украине" выбирали чаще. Беженцы за рубежом, соответственно, предпочли донатить и волонтерить.Отдельная группа вопросов была посвящена отношению к различным группам населения. Так, большинство украинцев достаточно тепло относятся к внутренне перемещенным лицам (85%). Иные эмоции у большинства вызывают жители Крыма, а также Луганской и Донецкой республик.Холодно к гражданам Республики Крым относятся почти треть опрошенных (31%), нейтральное отношение у 21% респондентов, теплое – у 46%. К жителям ДНР и ЛНР отношение еще более негативное: 59 % группы относятся к ним холодно, 18 - нейтрально и 22 - тепло.Интересно также, что по данным украинского опроса жители западных областей Украины относятся к беженцам из районов боевых действий хуже, чем в других регионах страны. К жителям Крыма, Донецка и Луганска они также относятся холоднее других.В апреле на вопрос, насколько своей историей интересуются россияне, предложил ответить Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным статистики, увлекаются историей России 90% россиян, а об отсутствии такого интереса заявили 9% респондентов. Преимущественно такой ответ давали представители молодежи в возрасте от 19 до 24 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опросСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опросЖенщины в бизнесе: как зарабатывать больше, оставаясь женой и мамой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, опрос, украина, деньги, всу (вооруженные силы украины)