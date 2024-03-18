https://crimea.ria.ru/20240318/podlinnaya-nezavisimost-chto-dlya-rossii-oznachaet-vozvraschenie-kryma-1135807774.html

Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма

Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма

Воссоединение Крыма с исторической родиной вернуло Россию на геополитическую карту мира в качестве сильного игрока и стало началом приобретения страной... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T19:48

2024-03-18T19:48

2024-03-18T19:48

10 лет крымской весне

наталья киселева

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референдум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Воссоединение Крыма с исторической родиной вернуло Россию на геополитическую карту мира в качестве сильного игрока и стало началом приобретения страной подлинной независимости. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.Киселева отметила, что в результате "предательства элит СССР, вызвавшего распад Советского Союза, и проводимых в интересах Запада либеральных реформ руководством страны в 90-е годы" страна практически полностью потеряла суверенитет. Новое руководство государства во главе с президентом Владимиром Путиным в 2000-х годах взяло курс на суверенизацию страны для преодоления этого тяжелейшего кризиса.Киселева добавила, что в первые годы после воссоединения Крыма с РФ руководство страны наглядно продемонстрировало всему миру свою состоятельность в ходе преодоления последствий различных блокад полуострова (транспортной, торговой, водной, энергетической) и многочисленных санкций.Одним из символов новой политики России стал Крымский мост – крупнейший инфраструктурный проект показал всем скептикам возможности современной России, которые наша страна демонстрирует на протяжении последних лет, эффективно преодолевая трудности и вызовы, стоящие перед нашей страной, заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.18 марта Крым, Севастополь и вся Россия отмечают 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение вернуть Крым в состав России было осознанным и верным, оно в полной мере оправдало ожидания людей и послужило укреплению и развитию страны.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что выбор, сделанный 10 лет назад, показал всему миру силу духа и характер крымчан. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь указал, что за прошедшие 10 лет в Крыму и Севастополе были построены многие объекты, которые сделали жизнь людей комфортнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – НарышкинРазвожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в РоссиюПозиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева, мнения, россия, политика, в мире, общество, референдум