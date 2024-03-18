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Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма
Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма
Воссоединение Крыма с исторической родиной вернуло Россию на геополитическую карту мира в качестве сильного игрока и стало началом приобретения страной... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T19:48
2024-03-18T19:48
2024-03-18T19:48
10 лет крымской весне
наталья киселева
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политика
в мире
общество
референдум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Воссоединение Крыма с исторической родиной вернуло Россию на геополитическую карту мира в качестве сильного игрока и стало началом приобретения страной подлинной независимости. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.Киселева отметила, что в результате "предательства элит СССР, вызвавшего распад Советского Союза, и проводимых в интересах Запада либеральных реформ руководством страны в 90-е годы" страна практически полностью потеряла суверенитет. Новое руководство государства во главе с президентом Владимиром Путиным в 2000-х годах взяло курс на суверенизацию страны для преодоления этого тяжелейшего кризиса.Киселева добавила, что в первые годы после воссоединения Крыма с РФ руководство страны наглядно продемонстрировало всему миру свою состоятельность в ходе преодоления последствий различных блокад полуострова (транспортной, торговой, водной, энергетической) и многочисленных санкций.Одним из символов новой политики России стал Крымский мост – крупнейший инфраструктурный проект показал всем скептикам возможности современной России, которые наша страна демонстрирует на протяжении последних лет, эффективно преодолевая трудности и вызовы, стоящие перед нашей страной, заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.18 марта Крым, Севастополь и вся Россия отмечают 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение вернуть Крым в состав России было осознанным и верным, оно в полной мере оправдало ожидания людей и послужило укреплению и развитию страны.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что выбор, сделанный 10 лет назад, показал всему миру силу духа и характер крымчан. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь указал, что за прошедшие 10 лет в Крыму и Севастополе были построены многие объекты, которые сделали жизнь людей комфортнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – НарышкинРазвожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в РоссиюПозиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД
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наталья киселева, мнения, россия, политика, в мире, общество, референдум
Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма
Воссоединение с Крымом вернуло России статус сильного геополитического игрока – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Воссоединение Крыма с исторической родиной вернуло Россию на геополитическую карту мира в качестве сильного игрока и стало началом приобретения страной подлинной независимости. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.
"Воссоединение Крыма с Российской Федерацией – это не просто возвращение исторических территорий, это возвращение Российского государства в качестве сильного игрока на современную геополитическую карту мира", – сказала эксперт.
Киселева отметила, что в результате "предательства элит СССР, вызвавшего распад Советского Союза, и проводимых в интересах Запада либеральных реформ руководством страны в 90-е годы" страна практически полностью потеряла суверенитет. Новое руководство государства во главе с президентом Владимиром Путиным в 2000-х годах взяло курс на суверенизацию страны для преодоления этого тяжелейшего кризиса.
"Русская весна стала воплощением первого этапа приобретения Россией подлинной независимости во внутренней и внешней политике. В результате возвращения Крыма и Севастополя возникло такое явление консолидации граждан, которое эксперты назвали "крымским консенсусом". Это напрямую повлияло на всенародную поддержку президента России, что обеспечило устойчивость и жизнеспособность государства", – добавила социолог.
Киселева добавила, что в первые годы после воссоединения Крыма с РФ руководство страны наглядно продемонстрировало всему миру свою состоятельность в ходе преодоления последствий различных блокад полуострова (транспортной, торговой, водной, энергетической) и многочисленных санкций.
Одним из символов новой политики России стал Крымский мост – крупнейший инфраструктурный проект показал всем скептикам возможности современной России, которые наша страна демонстрирует на протяжении последних лет, эффективно преодолевая трудности и вызовы, стоящие перед нашей страной, заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
18 марта Крым, Севастополь и вся Россия отмечают 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение вернуть Крым в состав России
было осознанным и верным, оно в полной мере оправдало ожидания людей и послужило укреплению и развитию страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что выбор, сделанный 10 лет назад, показал всему миру силу духа и характер крымчан. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь указал, что за прошедшие 10 лет в Крыму и Севастополе были построены многие объекты, которые сделали жизнь людей комфортнее.
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