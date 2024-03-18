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Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию
Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию
10 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T12:17
2024-03-18T12:17
10 лет крымской весне
севастополь
крымская весна
михаил развожаев
крым
владимир путин (политик)
россия
общество
история
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 10 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. Об этом заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев и поздравил севастопольцев с праздником.18 марта 2014 года в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Как отметил Развожаев, с 2014 года началась новая страница в истории Севастополя, город за 10 лет полностью преобразился: построены новые дороги, школы, детские сады, поликлиники, активно развивается бизнес, культура, наука и туризм. На блокпосту "Шайба" на въезде в город, где в дни госпереворота на Украине в феврале 2014 года дежурили добровольцы, чтобы не допустить киевских националистов в Севастополь, сегодня прошел уже традиционный торжественный митинг, посвященный Русской весне. "Мы собрались здесь, чтобы наградить блокпостовцев, участников Русской весны памятными медалями "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию". То, что сделано было 10 лет назад, те эмоции, та воля, те чувства, которые были пережиты севастопольцами тогда, они стали мощнейшей духовной базой для того, чтобы мы пережили любые трудные времена. И сегодня город-герой Севастополь достойно справляется со всеми сложностями", - отметил Развожаев. Он подчеркнул: севастопольцев запугать невозможно, потому что "мы непобедимы, когда есть единство и вера в свою страну".
https://crimea.ria.ru/20240318/pervoprokhodtsy-novoy-epokhi-krymchane-sdelali-nevozmozhnoe-10-let-nazad-1135791932.html
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севастополь, крымская весна, михаил развожаев, крым, владимир путин (политик), россия, общество, история, праздники и памятные даты, день воссоединения с россией
Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию

Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова - Развожаев

12:17 18.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 10 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. Об этом заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев и поздравил севастопольцев с праздником.
18 марта 2014 года в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Как отметил Развожаев, с 2014 года началась новая страница в истории Севастополя, город за 10 лет полностью преобразился: построены новые дороги, школы, детские сады, поликлиники, активно развивается бизнес, культура, наука и туризм.
"Ничего этого не было бы, если бы не Русская весна! Ничего этого не было бы, если бы не воссоединение с Россией! Самое главное, что тогда, 10 лет назад, севастопольцы высказали свою волю не ради бытового комфорта, который, безусловно, получили. Люди отстояли свое право говорить на русском языке, жить ценностями России: чтить историю и не предавать память своих предков", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
На блокпосту "Шайба" на въезде в город, где в дни госпереворота на Украине в феврале 2014 года дежурили добровольцы, чтобы не допустить киевских националистов в Севастополь, сегодня прошел уже традиционный торжественный митинг, посвященный Русской весне.
"Мы собрались здесь, чтобы наградить блокпостовцев, участников Русской весны памятными медалями "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию". То, что сделано было 10 лет назад, те эмоции, та воля, те чувства, которые были пережиты севастопольцами тогда, они стали мощнейшей духовной базой для того, чтобы мы пережили любые трудные времена. И сегодня город-герой Севастополь достойно справляется со всеми сложностями", - отметил Развожаев.
Он подчеркнул: севастопольцев запугать невозможно, потому что "мы непобедимы, когда есть единство и вера в свою страну".
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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10 лет Крымской веснеСевастопольКрымская веснаМихаил РазвожаевКрымВладимир Путин (политик)РоссияОбществоИсторияПраздники и памятные датыДень Воссоединения с Россией
 
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