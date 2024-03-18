Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – Нарышкин
Нарышкин назвал трагической ошибкой решение Хрущева передать Крым Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Передача Крыма Украинской ССР в 1954 году стала непростительной, трагической ошибкой Никиты Хрущева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
При этом он добавил, что "даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова".
На прошлой неделе на сайте Государственной думы был опубликован принятый к рассмотрению законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинский ССР, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма. По мнению экспертов, оно было принято с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.
По мнению автора законопроекта, сенатора Российской Федерации от Крыма Сергея Цекова, отмена этого решения станет аргументом в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене.
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