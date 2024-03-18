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Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – Нарышкин

Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – Нарышкин - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – Нарышкин

Передача Крыма Украинской ССР в 1954 году стала непростительной, трагической ошибкой Никиты Хрущева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T12:35

2024-03-18T12:35

2024-03-18T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Передача Крыма Украинской ССР в 1954 году стала непростительной, трагической ошибкой Никиты Хрущева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.При этом он добавил, что "даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова".На прошлой неделе на сайте Государственной думы был опубликован принятый к рассмотрению законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинский ССР, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма. По мнению экспертов, оно было принято с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.По мнению автора законопроекта, сенатора Российской Федерации от Крыма Сергея Цекова, отмена этого решения станет аргументом в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историкаВ Крыму назвали вопиющим беззаконием передачу полуострова Украине

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крым, ссср, история, сергей нарышкин, украина, россия, мнения, никита хрущев, новости