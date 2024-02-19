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Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка

Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка

Решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР было "импровизационным", необдуманным и ошибочным, но опиралось на тезис о нерушимости СССР. При этом 30-летней РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T19:51

2024-02-19T19:51

2024-02-19T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР было "импровизационным", необдуманным и ошибочным, но опиралось на тезис о нерушимости СССР. При этом 30-летней трагедии пребывания полуострова в составе Украины могло бы не произойти, если бы этот вопрос попытались решить те, кто подписывал беловежские соглашения в 1991 году. Такое мнение РИА Новости Крым выразил главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков.Решение Хрущева"Решение Хрущева о передаче Крыма в состав УССР – это импровизация. На взгляд Хрущева и людей, которые его поддержали, это и не несло угрозы: никто в тот момент не думал, что единое пространство Советского Союза в одночасье будет разорвано без учета мнений и интересов населения, геополитичеких реалий, предыстории возникновения", – говорит историк.Он также напоминает, что решение это не было уникальным событием. Еще раньше практика передачи тех или иных территорий другим республикам была широко распространена. Так, например, была сформирована Казахская ССР.При этом решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР он называет необдуманным и ошибочным.Беловежские соглашения"Все-таки не меньшая ответственность за то, что Крым почти на 30 лет оказался вне России, лежит на тех людях, которые способствовали развалу Советского Союза. Здесь я бы упомянул имя Бориса Ельцина, который подписывал беловежские соглашения. Понятно, что к тому моменту СССР "дышал на ладан", прежней консолидации республик сохранить не удалось, но тот факт, что вопрос о Крыме вообще не фигурировал, и судьба жителей Крыма и Севастополя вообще не обсуждалась – это достаточно характеризует этих людей из тогдашнего российского руководства", – продолжает историк.Задача развала СССР и создания национальных государств тогда превалировала над интересами и проблемами жителей многонационального полуострова, которые всегда ощущуали собственную принадлежность к русскому миру.Российский Крым"Это всегда была интернациональная среда, но русская по духу и культуре. Вспомните хотя бы древнюю историю – историю Крещения Руси, которое произошло именно в этих краях", – напоминает собеседник.В 1783-м Крымский полуостров, а также Тамань и Кубань, по манифесту Екатерины II вошли в состав Российской империи, продолжает историк. При этом Российская Империя, а затем Советский Союз, предпринимали колоссальные усилия, чтобы сделать регион цветущим и привлекательным для жизни и отдыха.В этой связи вынужденное почти 30-летнее "украинство" Крыма, остановившее развитие полуострова, а также попытки насильственной украинизации русскоязычного населения, историк считает не только ошибкой, но и трагедией.Решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году нужно признать незаконным и отменить, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он напомнил, что на протяжении сотен лет до того момента Крым был российским регионом, а в 1954 году его "у России украли". Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это былоОбсуждался ли вопрос Крыма в Беловежской пуще: воспоминания Кравчука

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история, владимир рудаков, россия, украина, мнения, никита хрущев