https://crimea.ria.ru/20240314/priznanie-peredachi-kryma-ussr-nezakonnoy-unichtozhit-formulu-zelenskogo-1135670170.html

Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"

Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского" - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"

Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T21:52

2024-03-14T21:52

2024-03-14T21:56

константин затулин

мнения

крым

россия

украина

государственная дума рф

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124027474_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_5eb5021dc2224e4f4c9aa468f9de04c9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он оперирует понятием "наша земля", хотя она ею не являлась и не является. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на круглом столе "Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу".По его мнению, корни сегодняшних враждебных отношений между Россией и Украиной лежат именно в том, что Украине, которая никогда в своей истории не была независимым государством – впервые ей этот шанс выпал в 1991 году – не хватило дальновидности понять, что в отношении Крыма и Севастополя надо проявить разум."Если бы Украина, понимая, что значат Крым и Севастополь для русского народа и России, была заинтересована в том, чтобы в дальнейшем жить с Россией в дружбе, сотрудничестве и партнерстве, она должна была пойти на максимально возможные уступки. Фактически вернуть этот подарок, который был сделан в свое время президиумом ЦК КПСС в 1954 году. Потому что в 1991 году они просто прихватили с собой чужое", – сказал политик.По его словам, не было большей несправедливости, которая была допущена по отношении к русскому народу и российскому государству, чем тот факт, что в результате распада Советского Союза Крым и Севастополь фактически по умолчанию были присвоены Украиной.При этом речь не только о том, что полуостров был отдан вне законов СССР, РСФСР и даже самой УССР: между Россией и Украиной после развала Союза не было подписано никакого международного соглашения о передаче полуострова, чего требует Устав Организации объединенных наций, членами которой обе страны являются с момента ее основания, добавил политик.Более того: Севастополь в 1948 году был выделен в административно-хозяйственный центр в составе РСФСР и просто не мог быть передан вместе с Крымом как его часть – в договоре 1954 года он вообще не упоминается, подчеркнул Затулин.Сегодня ясно, что приходившие к власти на Украине люди всегда брали курс на Запад, где "все прелести и радости жизни", и не собирались укреплять отношения с РФ, хотя и делали вид, но "лишь для того, чтобы получать выгоду, в частности газ по бросовой цене".По мнению Затулина, это и привело к тому, что на Украине стала возможной "идеология и пропаганда киевского режима, которая, продолжая дурить собственное население, заявляет, что Россия аннексировала Крым". И это же позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявлять о Крыме "наша земля" и предлагать ультимативную и неприемлемую для России "форму мира", о которой следует забыть всем.Закон о признании передачи Крыма УССР недействительной был внесен в Госдуму РФ 11 марта 2024 года.Суть документа ранее пояснил его автор – сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.

https://crimea.ria.ru/20240312/taker-karlson-nazval-vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-demokraticheskim-protsessom-1135573301.html

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин затулин, мнения, крым, россия, украина, государственная дума рф, владимир зеленский (президент украины)