https://crimea.ria.ru/20240314/priznanie-peredachi-kryma-ussr-nezakonnoy-unichtozhit-formulu-zelenskogo-1135670170.html
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского" - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T21:52
2024-03-14T21:52
2024-03-14T21:56
константин затулин
мнения
крым
россия
украина
государственная дума рф
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он оперирует понятием "наша земля", хотя она ею не являлась и не является. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на круглом столе "Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу".По его мнению, корни сегодняшних враждебных отношений между Россией и Украиной лежат именно в том, что Украине, которая никогда в своей истории не была независимым государством – впервые ей этот шанс выпал в 1991 году – не хватило дальновидности понять, что в отношении Крыма и Севастополя надо проявить разум."Если бы Украина, понимая, что значат Крым и Севастополь для русского народа и России, была заинтересована в том, чтобы в дальнейшем жить с Россией в дружбе, сотрудничестве и партнерстве, она должна была пойти на максимально возможные уступки. Фактически вернуть этот подарок, который был сделан в свое время президиумом ЦК КПСС в 1954 году. Потому что в 1991 году они просто прихватили с собой чужое", – сказал политик.По его словам, не было большей несправедливости, которая была допущена по отношении к русскому народу и российскому государству, чем тот факт, что в результате распада Советского Союза Крым и Севастополь фактически по умолчанию были присвоены Украиной.При этом речь не только о том, что полуостров был отдан вне законов СССР, РСФСР и даже самой УССР: между Россией и Украиной после развала Союза не было подписано никакого международного соглашения о передаче полуострова, чего требует Устав Организации объединенных наций, членами которой обе страны являются с момента ее основания, добавил политик.Более того: Севастополь в 1948 году был выделен в административно-хозяйственный центр в составе РСФСР и просто не мог быть передан вместе с Крымом как его часть – в договоре 1954 года он вообще не упоминается, подчеркнул Затулин.Сегодня ясно, что приходившие к власти на Украине люди всегда брали курс на Запад, где "все прелести и радости жизни", и не собирались укреплять отношения с РФ, хотя и делали вид, но "лишь для того, чтобы получать выгоду, в частности газ по бросовой цене".По мнению Затулина, это и привело к тому, что на Украине стала возможной "идеология и пропаганда киевского режима, которая, продолжая дурить собственное население, заявляет, что Россия аннексировала Крым". И это же позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявлять о Крыме "наша земля" и предлагать ультимативную и неприемлемую для России "форму мира", о которой следует забыть всем.Закон о признании передачи Крыма УССР недействительной был внесен в Госдуму РФ 11 марта 2024 года.Суть документа ранее пояснил его автор – сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.
https://crimea.ria.ru/20240312/taker-karlson-nazval-vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-demokraticheskim-protsessom-1135573301.html
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константин затулин, мнения, крым, россия, украина, государственная дума рф, владимир зеленский (президент украины)
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
Признание незаконной передачи Крыма УССР нивелирует "формулу мира" Зеленского – Затулин
21:52 14.03.2024 (обновлено: 21:56 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он оперирует понятием "наша земля", хотя она ею не являлась и не является. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на круглом столе "Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу".
"Это нужно для того, чтобы эту "формулу Зеленского", которую он официально провозгласил, что без Крыма никакого мира с Россией не будет, чтобы она была дезавуирована. И западникам было сложнее рассказывать, что в 2014 году Россия что-то там в отношении Украины сделала и с этого все началось. И переключить разговор во всем мире с обстоятельства, что в 2014 году "Россия что-то присвоила" на "Россия вернула свое". И это вы должны нам доказать, что в 1954 году это был верх демократии – отторгонуть от России Крым", – сказал Затулин.
По его мнению, корни сегодняшних враждебных отношений между Россией и Украиной лежат именно в том, что Украине, которая никогда в своей истории не была независимым государством – впервые ей этот шанс выпал в 1991 году – не хватило дальновидности понять, что в отношении Крыма и Севастополя надо проявить разум.
"Если бы Украина, понимая, что значат Крым и Севастополь для русского народа и России, была заинтересована в том, чтобы в дальнейшем жить с Россией в дружбе, сотрудничестве и партнерстве, она должна была пойти на максимально возможные уступки. Фактически вернуть этот подарок, который был сделан в свое время президиумом ЦК КПСС в 1954 году. Потому что в 1991 году они просто прихватили с собой чужое", – сказал политик.
По его словам, не было большей несправедливости, которая была допущена по отношении к русскому народу и российскому государству, чем тот факт, что в результате распада Советского Союза Крым и Севастополь фактически по умолчанию были присвоены Украиной.
При этом речь не только о том, что полуостров был отдан вне законов СССР, РСФСР и даже самой УССР: между Россией и Украиной после развала Союза не было подписано никакого международного соглашения о передаче полуострова, чего требует Устав Организации объединенных наций, членами которой обе страны являются с момента ее основания, добавил политик.
Более того: Севастополь в 1948 году был выделен в административно-хозяйственный центр в составе РСФСР и просто не мог быть передан вместе с Крымом как его часть – в договоре 1954 года он вообще не упоминается, подчеркнул Затулин.
"И город русской славы, и Крым оказались вдруг в чужом государстве. Хотя то, что оно настолько чужое, мы тогда понимать не могли: и те, которые жили на Украине, и те, которые жили в России", – сказал парламентарий.
Сегодня ясно, что приходившие к власти на Украине люди всегда брали курс на Запад, где "все прелести и радости жизни", и не собирались укреплять отношения с РФ, хотя и делали вид, но "лишь для того, чтобы получать выгоду, в частности газ по бросовой цене".
По мнению Затулина, это и привело к тому, что на Украине стала возможной "идеология и пропаганда киевского режима, которая, продолжая дурить собственное население, заявляет, что Россия аннексировала Крым". И это же позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявлять о Крыме "наша земля" и предлагать ультимативную и неприемлемую для России "форму мира", о которой следует забыть всем.
Суть документа ранее пояснил
его автор – сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.