Рейтинг@Mail.ru
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского" - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240314/priznanie-peredachi-kryma-ussr-nezakonnoy-unichtozhit-formulu-zelenskogo-1135670170.html
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского" - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T21:52
2024-03-14T21:56
константин затулин
мнения
крым
россия
украина
государственная дума рф
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124027474_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_5eb5021dc2224e4f4c9aa468f9de04c9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он оперирует понятием "наша земля", хотя она ею не являлась и не является. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на круглом столе "Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу".По его мнению, корни сегодняшних враждебных отношений между Россией и Украиной лежат именно в том, что Украине, которая никогда в своей истории не была независимым государством – впервые ей этот шанс выпал в 1991 году – не хватило дальновидности понять, что в отношении Крыма и Севастополя надо проявить разум."Если бы Украина, понимая, что значат Крым и Севастополь для русского народа и России, была заинтересована в том, чтобы в дальнейшем жить с Россией в дружбе, сотрудничестве и партнерстве, она должна была пойти на максимально возможные уступки. Фактически вернуть этот подарок, который был сделан в свое время президиумом ЦК КПСС в 1954 году. Потому что в 1991 году они просто прихватили с собой чужое", – сказал политик.По его словам, не было большей несправедливости, которая была допущена по отношении к русскому народу и российскому государству, чем тот факт, что в результате распада Советского Союза Крым и Севастополь фактически по умолчанию были присвоены Украиной.При этом речь не только о том, что полуостров был отдан вне законов СССР, РСФСР и даже самой УССР: между Россией и Украиной после развала Союза не было подписано никакого международного соглашения о передаче полуострова, чего требует Устав Организации объединенных наций, членами которой обе страны являются с момента ее основания, добавил политик.Более того: Севастополь в 1948 году был выделен в административно-хозяйственный центр в составе РСФСР и просто не мог быть передан вместе с Крымом как его часть – в договоре 1954 года он вообще не упоминается, подчеркнул Затулин.Сегодня ясно, что приходившие к власти на Украине люди всегда брали курс на Запад, где "все прелести и радости жизни", и не собирались укреплять отношения с РФ, хотя и делали вид, но "лишь для того, чтобы получать выгоду, в частности газ по бросовой цене".По мнению Затулина, это и привело к тому, что на Украине стала возможной "идеология и пропаганда киевского режима, которая, продолжая дурить собственное население, заявляет, что Россия аннексировала Крым". И это же позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявлять о Крыме "наша земля" и предлагать ультимативную и неприемлемую для России "форму мира", о которой следует забыть всем.Закон о признании передачи Крыма УССР недействительной был внесен в Госдуму РФ 11 марта 2024 года.Суть документа ранее пояснил его автор – сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.
https://crimea.ria.ru/20240312/taker-karlson-nazval-vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-demokraticheskim-protsessom-1135573301.html
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124027474_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_671d6c312c7d73ce8b5127cadda628a3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин затулин, мнения, крым, россия, украина, государственная дума рф, владимир зеленский (президент украины)
Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"

Признание незаконной передачи Крыма УССР нивелирует "формулу мира" Зеленского – Затулин

21:52 14.03.2024 (обновлено: 21:56 14.03.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Закон о признании недействительной передачи Крыма УССР в 1954 году позволит нивелирует "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского, в которой он оперирует понятием "наша земля", хотя она ею не являлась и не является. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на круглом столе "Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу".

"Это нужно для того, чтобы эту "формулу Зеленского", которую он официально провозгласил, что без Крыма никакого мира с Россией не будет, чтобы она была дезавуирована. И западникам было сложнее рассказывать, что в 2014 году Россия что-то там в отношении Украины сделала и с этого все началось. И переключить разговор во всем мире с обстоятельства, что в 2014 году "Россия что-то присвоила" на "Россия вернула свое". И это вы должны нам доказать, что в 1954 году это был верх демократии – отторгонуть от России Крым", – сказал Затулин.

По его мнению, корни сегодняшних враждебных отношений между Россией и Украиной лежат именно в том, что Украине, которая никогда в своей истории не была независимым государством – впервые ей этот шанс выпал в 1991 году – не хватило дальновидности понять, что в отношении Крыма и Севастополя надо проявить разум.
"Если бы Украина, понимая, что значат Крым и Севастополь для русского народа и России, была заинтересована в том, чтобы в дальнейшем жить с Россией в дружбе, сотрудничестве и партнерстве, она должна была пойти на максимально возможные уступки. Фактически вернуть этот подарок, который был сделан в свое время президиумом ЦК КПСС в 1954 году. Потому что в 1991 году они просто прихватили с собой чужое", – сказал политик.
По его словам, не было большей несправедливости, которая была допущена по отношении к русскому народу и российскому государству, чем тот факт, что в результате распада Советского Союза Крым и Севастополь фактически по умолчанию были присвоены Украиной.
При этом речь не только о том, что полуостров был отдан вне законов СССР, РСФСР и даже самой УССР: между Россией и Украиной после развала Союза не было подписано никакого международного соглашения о передаче полуострова, чего требует Устав Организации объединенных наций, членами которой обе страны являются с момента ее основания, добавил политик.
Более того: Севастополь в 1948 году был выделен в административно-хозяйственный центр в составе РСФСР и просто не мог быть передан вместе с Крымом как его часть – в договоре 1954 года он вообще не упоминается, подчеркнул Затулин.

"И город русской славы, и Крым оказались вдруг в чужом государстве. Хотя то, что оно настолько чужое, мы тогда понимать не могли: и те, которые жили на Украине, и те, которые жили в России", – сказал парламентарий.

Сегодня ясно, что приходившие к власти на Украине люди всегда брали курс на Запад, где "все прелести и радости жизни", и не собирались укреплять отношения с РФ, хотя и делали вид, но "лишь для того, чтобы получать выгоду, в частности газ по бросовой цене".
По мнению Затулина, это и привело к тому, что на Украине стала возможной "идеология и пропаганда киевского режима, которая, продолжая дурить собственное население, заявляет, что Россия аннексировала Крым". И это же позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявлять о Крыме "наша земля" и предлагать ультимативную и неприемлемую для России "форму мира", о которой следует забыть всем.
Закон о признании передачи Крыма УССР недействительной был внесен в Госдуму РФ 11 марта 2024 года.
Суть документа ранее пояснил его автор – сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Американский политический обозреватель Такер Карлсон
12 марта, 06:32
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
 
Константин ЗатулинМненияКрымРоссияУкраинаГосударственная Дума РФВладимир Зеленский (президент Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:01В России стартовали выборы: голосование началось на Камчатке и Чукотке
22:52Главное за день: 14 марта
22:30Завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму
22:04Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
21:52Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
21:34Технические работы в МФЦ Крыма: прием заявителей временно остановят
21:22Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов
21:01В порту Новороссийска слышна стрельба
20:58Кого коснется увеличение налогового вычета на детей
20:41Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки
20:30За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
20:15Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
20:02Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе
19:38В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
19:27С высоты прожитого опыта: зачем столетние ветераны из Ялты помогают СВО
19:19Прикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее брат
19:10Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента
18:53"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построено
18:45Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму
18:33Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
Лента новостейМолния