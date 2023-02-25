https://crimea.ria.ru/20230225/saldo-nazval-nichtozhnym-mnenie-g7-o-statuse-khersonskoy-oblasti-1127195473.html

Сальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области

Сальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Сальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области

Заявление стран "Большой семерки" об отказе признавать Крым и четыре новые региона территориями России юридически ничтожно. Об этом заявил врио губернатора... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T16:33

2023-02-25T16:33

2023-02-25T19:32

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Заявление стран "Большой семерки" об отказе признавать Крым и четыре новые региона территориями России юридически ничтожно. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Страны "Большой семерки" заявили, что никогда не признают Крым, а также Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области территориями России. Об этом заявлено в совместном документе лидеров стран G7 по итогам онлайн-встречи, прошедшей накануне.Юридически ничтожноПо словам Владимира Сальдо, данное заявление не имеет никакой юридической силы."Заявление стран G7 о том, что они никогда не признают вхождение в состав России четырех новых регионов, Крыма и Севастополя для нас не имеет практического значения, а юридически оно ничтожно", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что сам Запад "давно попрал нормы международного права" и "любые договоры с его нынешними лидерами не стоят бумаги, на которой написаны"."Мы это хорошо усвоили. Россия будет поступать так, как нужно ей, без оглядки на одобрение врагов", – заявил врио главы Херсонщины.Бесперспективная позицияВице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал заявление стран "Большой семерки" об отказе признать новые границы России тупиковыми и не рассчитанными "на глубокую перспективу"."В них нет продуманной фундаментальной позиции. Рано или поздно западный мир сядет за стол переговоров с Россией. Именно с ним нам придется вести переговоры, а не с Украиной, которая сегодня является объектом, а не субъектом международных отношений", – сказал Бобков РИА Новости.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7"Новый номер" Зеленского: в МИД прокомментировали срочную встречу G7"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, политика, новые регионы россии, крым, в мире, мнения