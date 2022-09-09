https://crimea.ria.ru/20220909/epokha-parazitizma-zakonchilas---volodin-o-stanakh-g7-1124450506.html

Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7

Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7 - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7

Страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, эпоха паразитизма закончилась, считает спикер Госдумы... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T09:18

2022-09-09T09:18

2022-09-09T09:18

вячеслав володин

государственная дума рф

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, эпоха паразитизма закончилась, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его мнению, решение о "потолке цен" свидетельствует о неэффективности антироссийских санкций. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета энергоресурсов из РФ. Попытка заместить их провалилась:Он уверен, что "потолок" цен в конечно итоге превратится в "пол", поскольку мировой рынок не ограничивается семью странами, а более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Таким образом озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://crimea.ria.ru/20220904/na-skolko-let-rossii-khvatit-zapasov-nefti-i-gaza-1124395225.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, политика