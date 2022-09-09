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Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7 - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7
Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7 - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7
Страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, эпоха паразитизма закончилась, считает спикер Госдумы... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T09:18
2022-09-09T09:18
вячеслав володин
государственная дума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, эпоха паразитизма закончилась, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его мнению, решение о "потолке цен" свидетельствует о неэффективности антироссийских санкций. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета энергоресурсов из РФ. Попытка заместить их провалилась:Он уверен, что "потолок" цен в конечно итоге превратится в "пол", поскольку мировой рынок не ограничивается семью странами, а более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Таким образом озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20220904/na-skolko-let-rossii-khvatit-zapasov-nefti-i-gaza-1124395225.html
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вячеслав володин, государственная дума рф, политика
Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7

Спикер Госдумы Володин: за рубежом осознали свою зависимость от России

09:18 09.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, эпоха паразитизма закончилась, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его мнению, решение о "потолке цен" свидетельствует о неэффективности антироссийских санкций. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета энергоресурсов из РФ. Попытка заместить их провалилась:
"За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны", - считает спикер ГД.
Он уверен, что "потолок" цен в конечно итоге превратится в "пол", поскольку мировой рынок не ограничивается семью странами, а более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Таким образом озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства.
"Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя. Страны G7 не смогут больше существовать за счёт эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешёвке. Эпоха их паразитизма закончилась", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти.
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 09:20
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты пять пакетов санкций, шестой же долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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