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Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде

Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде

Суд в Ростове-на-Дону в среду во время судебного заседания признал виновным в покушении на теракт в Херсоне украинца Павла Запорожца. Мужчина не стал отрицать... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T13:12

2023-03-15T13:12

2023-03-15T13:18

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону в среду во время судебного заседания признал виновным в покушении на теракт в Херсоне украинца Павла Запорожца. Мужчина не стал отрицать свою причастность, сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания.Признание террористаСообщается, что злоумышленник ранее был задержан, а в среду признал свою вину в суде о подготовке к теракту в День Победы."Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства, так как я действующий военнослужащий, и подлежит рассмотрению дело по Женевской конвенции", - заявил подсудимый в ходе заседания.По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма).Тайник и инструкцииПо данным следствия, в прошлом году Запорожец изъял из тайника взрывное устройство и инструкцию по изготовлению еще одной бомбы, которые должен был взорвать в День Победы в Херсоне. Взяв с собой взрывчатку, злоумышленник отправился к месту праздничных мероприятий, но был задержан.Мужчина обвиняется в покушение на акт международного терроризма, поскольку на момент преступления Херсонская область еще не вошла в состав РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовивший теракт на 9 мая экстремист задержан в Калининграде - ФСБСлучаи задержания украинских шпионов в КрымуНародная милиция ЛНР узнала о подготовке диверсантов для терактов 9 мая

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, теракт, происшествия, ростовский областной суд, закон и право, общество, новости