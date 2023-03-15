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Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде
Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде
Суд в Ростове-на-Дону в среду во время судебного заседания признал виновным в покушении на теракт в Херсоне украинца Павла Запорожца. Мужчина не стал отрицать... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T13:12
2023-03-15T13:18
херсон
теракт
происшествия
ростовский областной суд
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону в среду во время судебного заседания признал виновным в покушении на теракт в Херсоне украинца Павла Запорожца. Мужчина не стал отрицать свою причастность, сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания.Признание террористаСообщается, что злоумышленник ранее был задержан, а в среду признал свою вину в суде о подготовке к теракту в День Победы."Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства, так как я действующий военнослужащий, и подлежит рассмотрению дело по Женевской конвенции", - заявил подсудимый в ходе заседания.По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма).Тайник и инструкцииПо данным следствия, в прошлом году Запорожец изъял из тайника взрывное устройство и инструкцию по изготовлению еще одной бомбы, которые должен был взорвать в День Победы в Херсоне. Взяв с собой взрывчатку, злоумышленник отправился к месту праздничных мероприятий, но был задержан.Мужчина обвиняется в покушение на акт международного терроризма, поскольку на момент преступления Херсонская область еще не вошла в состав РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовивший теракт на 9 мая экстремист задержан в Калининграде - ФСБСлучаи задержания украинских шпионов в КрымуНародная милиция ЛНР узнала о подготовке диверсантов для терактов 9 мая
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсон, теракт, происшествия, ростовский областной суд, закон и право, общество, новости
Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде

Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне в День Победы

13:12 15.03.2023 (обновлено: 13:18 15.03.2023)
 
© Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГражданин Украины Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на совершение теракта в Херсоне, во время заседания в Южном окружном военном суде
Гражданин Украины Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на совершение теракта в Херсоне, во время заседания в Южном окружном военном суде
© Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону в среду во время судебного заседания признал виновным в покушении на теракт в Херсоне украинца Павла Запорожца. Мужчина не стал отрицать свою причастность, сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания.

Признание террориста

Сообщается, что злоумышленник ранее был задержан, а в среду признал свою вину в суде о подготовке к теракту в День Победы.
"Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства, так как я действующий военнослужащий, и подлежит рассмотрению дело по Женевской конвенции", - заявил подсудимый в ходе заседания.
По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма).

Тайник и инструкции

По данным следствия, в прошлом году Запорожец изъял из тайника взрывное устройство и инструкцию по изготовлению еще одной бомбы, которые должен был взорвать в День Победы в Херсоне. Взяв с собой взрывчатку, злоумышленник отправился к месту праздничных мероприятий, но был задержан.
Мужчина обвиняется в покушение на акт международного терроризма, поскольку на момент преступления Херсонская область еще не вошла в состав РФ.
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