https://crimea.ria.ru/20230321/v-grodno-izyat-arsenal-oruzhiya-i-vzryvchatki-dlya-teraktov---lukashenko-1127668849.html

В Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - Лукашенко

В Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - Лукашенко - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - Лукашенко

В белорусском Гродно во время спецоперации по предотвращению теракта спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки. Такое заявление сделал президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T11:48

2023-03-21T11:48

2023-03-21T11:48

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

безопасность

новости

теракт

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В белорусском Гродно во время спецоперации по предотвращению теракта спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.По словам Лукашенко, свою работу спецслужбы проделали четко, демонстрируя высокий уровень профессионализма, террористы применяли гранаты, вели стрельбу, но "не погиб ни один сотрудник группы "Альфа".Напомним, в минувшую субботу, 19 марта, по данным КГБ Белоруссии, был ликвидирован вооруженный иностранец, который проник на территорию республики, чтобы совершить теракты.Читайте также на РИА Новости КрымТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСДля надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостовВ Запорожской области предотвращен теракт

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, безопасность, новости, теракт, оружие