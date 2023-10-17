Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/gd-odobrila-otzyv-ratifikatsii-dogovora-o-zaprete-yadernykh-ispytaniy-1132138989.html
ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 17.10.2023
ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T12:59
2023-10-17T13:13
государственная дума рф
закон и право
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119390361_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_5ea3652935085b225b6ba79be33fb7bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на официальном сайте ГД.Ранее вопрос о необходимости отозвать ратификацию на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению спикера ГД Вячеслава Володина на заседании комитета по международным делам, его внесли в Госдуму 13 октября.Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года.Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководитель российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимир Ермаков, решение об отзыве ратификации договора не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться.Однако РФ пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США" – первой проводить ядерные испытания она не будет, уточнил он.Ермаков подчеркнул, что у США было более чем полвека на то, чтобы присоединиться к открытому для подписания договору ДВЗЯИ, но этого не было сделано.Все это, а также нынешняя геополитическая ситуация, в том числе подготовка США к размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заставляют Россию "жестко реагировать", предпринимая в стратегической сфере шаги, "которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы", заключил дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс" Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119390361_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_9b838e35638d3fe3cab0d3df93052e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, закон и право, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, новости
ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Госдума в первом чтении одобрила выход РФ из договора о запрете ядерных испытаний

12:59 17.10.2023 (обновлено: 13:13 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Госдума поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на официальном сайте ГД.
"Депутатами Государственной Думы единогласно принят в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – говорится в сообщении.
Ранее вопрос о необходимости отозвать ратификацию на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению спикера ГД Вячеслава Володина на заседании комитета по международным делам, его внесли в Госдуму 13 октября.
Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года.
Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководитель российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимир Ермаков, решение об отзыве ратификации договора не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться.
Однако РФ пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США" – первой проводить ядерные испытания она не будет, уточнил он.
Ермаков подчеркнул, что у США было более чем полвека на то, чтобы присоединиться к открытому для подписания договору ДВЗЯИ, но этого не было сделано.

"Вашингтон продолжает поддерживать свой испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности. Полагаем, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала… Не ратифицировав ДВЗЯИ, они (США – ред.) бесцеремонно диктуют его полноправным участникам, как следует выполнять этот Договор", – заявил Ермаков.

Все это, а также нынешняя геополитическая ситуация, в том числе подготовка США к размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заставляют Россию "жестко реагировать", предпринимая в стратегической сфере шаги, "которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы", заключил дипломат.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
 
Государственная Дума РФЗакон и правоДоговор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Ядерное оружиеИспытание ядерного оружияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки
14:52"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
14:42Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки
14:3920 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах
14:16Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине
14:08Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
13:49В Керчи почтили память жертв трагедии в политехническом колледже
13:38В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
13:27Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
12:59ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
12:35Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
12:24В каких странах могут обучаться студенты из Крыма
11:59Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти
11:50Двое детей погибли в пожаре на Кубани
11:07Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
10:45"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
10:40Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ
10:23В Крыму ФСБ задержала украинского агента
10:11Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
10:00Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Лента новостейМолния