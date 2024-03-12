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ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной Азии

ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной Азии - РИА Новости Крым, 12.03.2024

ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной Азии

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводится стратегическая командно-штабная тренировка, в ходе которой отрабатываются вопросы по... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T18:31

2024-03-12T18:31

2024-03-12T18:31

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводится стратегическая командно-штабная тренировка, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации. Об этом сообщает Объединенный штаб ОДКБ.Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова.Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что тренировка проводится в сложной международной обстановке, в ситуации обострения старых и провоцирования новых конфликтов в различных регионах мира, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности.Генерал-полковник Сердюков в свою очередь указал, что тренировка является ключевым мероприятием для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024", которое пройдет осенью этого года в Казахстане.В соответствии с замыслом, к председателю Совета коллективной безопасности обратился президент государства-члена ОДКБ с просьбой оказать помощь. По результатам внеочередной сессии Совета принято решение о проведении миротворческой операции.В ходе стратегической командно-штабной тренировки отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ на проведение миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи, добавили в Объединенном штабе.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации.Глава МИД России Сергей Лавров в начале марта этого года заявил, что Москва ждет окончательного решения Еревана по поводу участия в ОДКБЧитайте также на РИА Новости Крым:Формирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТОПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБЕдиная система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, в мире, центральная азия, безопасность