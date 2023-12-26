https://crimea.ria.ru/20231226/ded-na-povodke-bayden-spel-pesnyu-ya-russkiy-v-novogodnem-klipe-rt-1133816244.html

"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT

"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT - РИА Новости Крым, 26.12.2023

"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT

RT во вторник опубликовал шуточный новогодний клип о том, как телеканал якобы готовится к "вмешательству в выборы президента США". РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T15:34

2023-12-26T15:34

2023-12-26T15:37

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

маргарита симоньян

новости

россия

rt

сша

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. RT во вторник опубликовал шуточный новогодний клип о том, как телеканал якобы готовится к "вмешательству в выборы президента США".По сюжету ролика, RT разрабатывает вымышленный секретный проект "Дед на поводке". О его реализации докладывает главред RT Маргарита Симоньян в звании "полковника". По сюжету Симоньян секретно проникает в Белый дом и чипирует Байдена, благодаря чему RT получает возможность управлять вымышленным американским лидером.На следующем этапе реализации проекта в преддверии новогодних праздников специалисты RT подготовили Байдену "новую прошивку" в виде "русификатора". После его загрузки американский президент, находясь в Белом доме, начинает с акцентом петь песню российского певца SHAMAN "Я русский", при этом ритмично пританцовывая.

россия

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), маргарита симоньян, новости, россия, rt, сша, выборы