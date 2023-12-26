https://crimea.ria.ru/20231226/ded-na-povodke-bayden-spel-pesnyu-ya-russkiy-v-novogodnem-klipe-rt-1133816244.html
"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT
"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT - РИА Новости Крым, 26.12.2023
"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT
RT во вторник опубликовал шуточный новогодний клип о том, как телеканал якобы готовится к "вмешательству в выборы президента США". РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T15:34
2023-12-26T15:34
2023-12-26T15:37
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. RT во вторник опубликовал шуточный новогодний клип о том, как телеканал якобы готовится к "вмешательству в выборы президента США".По сюжету ролика, RT разрабатывает вымышленный секретный проект "Дед на поводке". О его реализации докладывает главред RT Маргарита Симоньян в звании "полковника". По сюжету Симоньян секретно проникает в Белый дом и чипирует Байдена, благодаря чему RT получает возможность управлять вымышленным американским лидером.На следующем этапе реализации проекта в преддверии новогодних праздников специалисты RT подготовили Байдену "новую прошивку" в виде "русификатора". После его загрузки американский президент, находясь в Белом доме, начинает с акцентом петь песню российского певца SHAMAN "Я русский", при этом ритмично пританцовывая.
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), маргарита симоньян, новости, россия, rt, сша, выборы
"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT
RT снял шуточный ролик о якобы вмешательстве телеканала в выборы президента США
15:34 26.12.2023 (обновлено: 15:37 26.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. RT во вторник опубликовал шуточный новогодний клип о том, как телеканал якобы готовится к "вмешательству в выборы президента США".
По сюжету ролика, RT разрабатывает вымышленный секретный проект "Дед на поводке". О его реализации докладывает главред RT Маргарита Симоньян в звании "полковника". По сюжету Симоньян секретно проникает в Белый дом и чипирует Байдена, благодаря чему RT получает возможность управлять вымышленным американским лидером.
"Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует – еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты. Работаем четко, профессионально, не привлекая внимания", – говорит она.
На следующем этапе реализации проекта в преддверии новогодних праздников специалисты RT подготовили Байдену "новую прошивку" в виде "русификатора". После его загрузки американский президент, находясь в Белом доме, начинает с акцентом петь песню российского певца SHAMAN "Я русский", при этом ритмично пританцовывая.
"К американским выборам "допилим". В следующем году будет интересно. С Новым годом! Служу России!" – заключила Симоньян.