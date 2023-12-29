https://crimea.ria.ru/20231229/v-feodosii-ustranyayut-povrezhdeniya-posle-ataki-vsu-1133894083.html

В Феодосии устраняют повреждения после атаки ВСУ

В Феодосии устраняют повреждения после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2023

В Феодосии устраняют повреждения после атаки ВСУ

В Феодосии повреждения жилых домов в результате атаки ВСУ устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T11:15

2023-12-29T11:15

2023-12-29T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии повреждения жилых домов в результате атаки ВСУ устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Она уточнила, что в первую очередь будут остеклены окна в жилых домах, а затем – в социальных объектах.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация.По данным минздрава Крыма, одного из пострадавших выписали из больницы на следующий день. Стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести.При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на ФеодосиюКак Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортажШойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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