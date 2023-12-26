Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
14:30 26.12.2023 (обновлено: 14:33 26.12.2023)
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
СМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В центре Феодосии сейчас особенно многолюдно: люди собирают осколки, приводят в порядок улицы. Разговоры - все о ночном ЧП, но в целом обстановка спокойная - город на глазах восстанавливается общими усилиями его жителей и профильных служб.
Что происходит на улицах
С самого утра в городе активно работают коммунальные службы, жители многоквартирных домов, сотрудники магазинов и владельцы коммерческих объектов - все сообща убирают осколки выбитых окон и витрин, поврежденные элементы фасадов.
Задействована и техника: окна верхних этажей в жилых домах по улице Горького - прямо напротив порта - освобождают от остатков остекления с помощью кранов. Пока еще подходить близко нельзя - фасады огорожены красно-белыми сигнальными лентами.
На других улицах в центре города тоже много повреждений: в основном это выбитые стекла, кое-где повреждены рольставни и рамы. Однако осколки почти везде уже убрали, а кое-где даже приступили к остеклению. Здание галереи Айвазовского повреждений не получило, знаменитая средневековая Башня Константина тоже. А вот ротонда фонтана Доброму Гению в одноименном сквере пострадала.
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии после атаки ВСУ
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Обстановка в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
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Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
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Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
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Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
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Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
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Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
1 из 6
Обстановка в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
2 из 6
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
3 из 6
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
4 из 6
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
5 из 6
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
6 из 6
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
Что с людьми
"Сначала грохот, потом звон стекла - посыпались окна у нас и у соседей", - рассказывает о пережитом жительница одного из домов, расположенных возле порта. Самая ее главная радость сегодня - никто из родных не пострадал. И солнышко: "Хорошо, что тепло, без дождя, ветра и снега - с погодой повезло. А дальше уже застеклимся".
Ранним утром людей из домов по улицам Горького, Красноармейской, Десантников, а также с прилегающих улиц и переулков эвакуировали, но теперь феодосийцы вернулись в свои квартиры.
"После обследования домов сотрудниками профильных служб людям разрешили вернуться домой. Они вернулись. Пункт временного размещения закрыт", - сообщили РИА Новости Крым в администрации города.
В целом жизнь в городе возвращается в нормальное русло, в магазинах обслуживают покупателей - даже там, где теперь вообще нет витрин. Учреждения, организации тоже работают. Исключение - центр "Мои документы", расположенный прямо у входа в порт - по данным пресс-службы МФЦ, посетителей здесь будут принимать теперь только в новом году. Ранее перекрытые улицы открыли, общественный транспорт снова ходит по своим обычным маршрутам.
© РИА Новости КрымПоследствия ночного удара по Феодосии
© РИА Новости Крым
Последствия ночного удара по Феодосии
Атака ВСУ на Феодосию
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора.
По данным минздрава, в результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших в результате происшествия находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что по Крыму были выпущены авиационные управляемые ракеты. При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Российские средства противовоздушной обороны ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
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