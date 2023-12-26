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Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж

Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж

В центре Феодосии сейчас особенно многолюдно: люди собирают осколки, приводят в порядок улицы. Разговоры - все о ночном ЧП, но в целом обстановка спокойная -... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T14:30

2023-12-26T14:30

2023-12-26T14:33

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СМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В центре Феодосии сейчас особенно многолюдно: люди собирают осколки, приводят в порядок улицы. Разговоры - все о ночном ЧП, но в целом обстановка спокойная - город на глазах восстанавливается общими усилиями его жителей и профильных служб.Что происходит на улицахС самого утра в городе активно работают коммунальные службы, жители многоквартирных домов, сотрудники магазинов и владельцы коммерческих объектов - все сообща убирают осколки выбитых окон и витрин, поврежденные элементы фасадов.Задействована и техника: окна верхних этажей в жилых домах по улице Горького - прямо напротив порта - освобождают от остатков остекления с помощью кранов. Пока еще подходить близко нельзя - фасады огорожены красно-белыми сигнальными лентами.На других улицах в центре города тоже много повреждений: в основном это выбитые стекла, кое-где повреждены рольставни и рамы. Однако осколки почти везде уже убрали, а кое-где даже приступили к остеклению. Здание галереи Айвазовского повреждений не получило, знаменитая средневековая Башня Константина тоже. А вот ротонда фонтана Доброму Гению в одноименном сквере пострадала.Что с людьмиРанним утром людей из домов по улицам Горького, Красноармейской, Десантников, а также с прилегающих улиц и переулков эвакуировали, но теперь феодосийцы вернулись в свои квартиры."После обследования домов сотрудниками профильных служб людям разрешили вернуться домой. Они вернулись. Пункт временного размещения закрыт", - сообщили РИА Новости Крым в администрации города.В целом жизнь в городе возвращается в нормальное русло, в магазинах обслуживают покупателей - даже там, где теперь вообще нет витрин. Учреждения, организации тоже работают. Исключение - центр "Мои документы", расположенный прямо у входа в порт - по данным пресс-службы МФЦ, посетителей здесь будут принимать теперь только в новом году. Ранее перекрытые улицы открыли, общественный транспорт снова ходит по своим обычным маршрутам. Атака ВСУ на ФеодосиюВ ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора.По данным минздрава, в результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших в результате происшествия находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что по Крыму были выпущены авиационные управляемые ракеты. При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.Российские средства противовоздушной обороны ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

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2023

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