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Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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https://crimea.ria.ru/20231226/kak-feodosiya-vosstanavlivaetsya-posle-udara-vsu---reportazh-1133813975.html
Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
В центре Феодосии сейчас особенно многолюдно: люди собирают осколки, приводят в порядок улицы. Разговоры - все о ночном ЧП, но в целом обстановка спокойная -... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T14:30
2023-12-26T14:33
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СМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В центре Феодосии сейчас особенно многолюдно: люди собирают осколки, приводят в порядок улицы. Разговоры - все о ночном ЧП, но в целом обстановка спокойная - город на глазах восстанавливается общими усилиями его жителей и профильных служб.Что происходит на улицахС самого утра в городе активно работают коммунальные службы, жители многоквартирных домов, сотрудники магазинов и владельцы коммерческих объектов - все сообща убирают осколки выбитых окон и витрин, поврежденные элементы фасадов.Задействована и техника: окна верхних этажей в жилых домах по улице Горького - прямо напротив порта - освобождают от остатков остекления с помощью кранов. Пока еще подходить близко нельзя - фасады огорожены красно-белыми сигнальными лентами.На других улицах в центре города тоже много повреждений: в основном это выбитые стекла, кое-где повреждены рольставни и рамы. Однако осколки почти везде уже убрали, а кое-где даже приступили к остеклению. Здание галереи Айвазовского повреждений не получило, знаменитая средневековая Башня Константина тоже. А вот ротонда фонтана Доброму Гению в одноименном сквере пострадала.Что с людьмиРанним утром людей из домов по улицам Горького, Красноармейской, Десантников, а также с прилегающих улиц и переулков эвакуировали, но теперь феодосийцы вернулись в свои квартиры."После обследования домов сотрудниками профильных служб людям разрешили вернуться домой. Они вернулись. Пункт временного размещения закрыт", - сообщили РИА Новости Крым в администрации города.В целом жизнь в городе возвращается в нормальное русло, в магазинах обслуживают покупателей - даже там, где теперь вообще нет витрин. Учреждения, организации тоже работают. Исключение - центр "Мои документы", расположенный прямо у входа в порт - по данным пресс-службы МФЦ, посетителей здесь будут принимать теперь только в новом году. Ранее перекрытые улицы открыли, общественный транспорт снова ходит по своим обычным маршрутам. Атака ВСУ на ФеодосиюВ ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора.По данным минздрава, в результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших в результате происшествия находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что по Крыму были выпущены авиационные управляемые ракеты. При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.Российские средства противовоздушной обороны ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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феодосия, атака на феодосию, происшествия, общество, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж

Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж

14:30 26.12.2023 (обновлено: 14:33 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В центре Феодосии сейчас особенно многолюдно: люди собирают осколки, приводят в порядок улицы. Разговоры - все о ночном ЧП, но в целом обстановка спокойная - город на глазах восстанавливается общими усилиями его жителей и профильных служб.

Что происходит на улицах

С самого утра в городе активно работают коммунальные службы, жители многоквартирных домов, сотрудники магазинов и владельцы коммерческих объектов - все сообща убирают осколки выбитых окон и витрин, поврежденные элементы фасадов.
Задействована и техника: окна верхних этажей в жилых домах по улице Горького - прямо напротив порта - освобождают от остатков остекления с помощью кранов. Пока еще подходить близко нельзя - фасады огорожены красно-белыми сигнальными лентами.
На других улицах в центре города тоже много повреждений: в основном это выбитые стекла, кое-где повреждены рольставни и рамы. Однако осколки почти везде уже убрали, а кое-где даже приступили к остеклению. Здание галереи Айвазовского повреждений не получило, знаменитая средневековая Башня Константина тоже. А вот ротонда фонтана Доброму Гению в одноименном сквере пострадала.
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Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым

Что с людьми

"Сначала грохот, потом звон стекла - посыпались окна у нас и у соседей", - рассказывает о пережитом жительница одного из домов, расположенных возле порта. Самая ее главная радость сегодня - никто из родных не пострадал. И солнышко: "Хорошо, что тепло, без дождя, ветра и снега - с погодой повезло. А дальше уже застеклимся".
Ранним утром людей из домов по улицам Горького, Красноармейской, Десантников, а также с прилегающих улиц и переулков эвакуировали, но теперь феодосийцы вернулись в свои квартиры.
"После обследования домов сотрудниками профильных служб людям разрешили вернуться домой. Они вернулись. Пункт временного размещения закрыт", - сообщили РИА Новости Крым в администрации города.
В целом жизнь в городе возвращается в нормальное русло, в магазинах обслуживают покупателей - даже там, где теперь вообще нет витрин. Учреждения, организации тоже работают. Исключение - центр "Мои документы", расположенный прямо у входа в порт - по данным пресс-службы МФЦ, посетителей здесь будут принимать теперь только в новом году. Ранее перекрытые улицы открыли, общественный транспорт снова ходит по своим обычным маршрутам.
© РИА Новости КрымПоследствия ночного удара по Феодосии
Последствия ночного удара по Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
Последствия ночного удара по Феодосии

Атака ВСУ на Феодосию

В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора.
По данным минздрава, в результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших в результате происшествия находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что по Крыму были выпущены авиационные управляемые ракеты. При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Российские средства противовоздушной обороны ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
11:23
Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
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14:30Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
14:20Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит
14:11Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
13:48В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку
13:18Число претендентов на пост президента России превысило три десятка
13:04Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
12:44Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК
12:38Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
12:31Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы
12:05В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
11:47Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
11:23Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
11:21Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
11:06Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
11:01Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
10:3677 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
10:24Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
10:13На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
10:02Как работает Керченская переправа во вторник
09:57Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
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