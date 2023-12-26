https://crimea.ria.ru/20231226/minzdrav-rk-dvoe-iz-postradavshikh-v-feodosii-gospitalizirovany-1133807848.html

Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы

Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы

Двое пострадавших в результате происшествия в Феодосии находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T12:31

2023-12-26T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате происшествия в Феодосии находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В министерстве уточнили, что в результате вражеской атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря один человек погиб, еще четверо получили ранения.Еще двоим была оказана амбулаторная медицинская помощь, уточнили в ведомстве.Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город. Позже число пострадавши увеличилось до пяти. О четверых раненых сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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