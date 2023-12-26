Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы
В минздраве Крыма сообщили о состояние пострадавших в Феодосии
12:31 26.12.2023 (обновлено: 12:33 26.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате происшествия в Феодосии находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
В министерстве уточнили, что в результате вражеской атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря один человек погиб, еще четверо получили ранения.
"Двое из пострадавших госпитализированы. Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Еще двоим была оказана амбулаторная медицинская помощь, уточнили в ведомстве.
Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город. Позже число пострадавши увеличилось до пяти. О четверых раненых сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии собрали здесь.
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