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Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T12:44
2023-12-26T12:51
атака на феодосию
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сергей шойгу
владимир путин (политик)
феодосия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. По информации МЧС, погиб один человек, четверо пострадали.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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атака на феодосию, новости крыма, новости, сергей шойгу, владимир путин (политик), феодосия, крым
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК

Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении БДК "Новочеркасск" – Песков

12:44 26.12.2023 (обновлено: 12:51 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. По информации МЧС, погиб один человек, четверо пострадали.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии собрали здесь.
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