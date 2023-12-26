https://crimea.ria.ru/20231226/shoygu-dolozhil-putinu-ob-udare-po-feodosii-i-povrezhdenii-bdk-1133809117.html

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T12:44

2023-12-26T12:44

2023-12-26T12:51

атака на феодосию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. По информации МЧС, погиб один человек, четверо пострадали.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

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