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Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
В Феодосии завершено обследование поврежденных при отражении ракетной атаки ВСУ многоквартирных жилых домов. Людям разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T12:38
2023-12-26T12:38
феодосия
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атаки всу на крым
происшествия
общество
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии завершено обследование поврежденных при отражении ракетной атаки ВСУ многоквартирных жилых домов. Людям разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в городской администрации.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, были эвакуированы жильцы из шести домов. Шесть человек разместились в пунктах временного размещения, остальные – у друзей и родственников.В настоящее время коммунальщики продолжают собирать осколки, началось восстановление остекления домов и магазинов. К работе привлечена специальная техника. При помощи кранов окна верхних этажей освобождают от остатков стекол. В целях безопасности ремонтируемые дома огорожены сигнальной лентой.Также полностью восстановлено движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской.В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Погиб один человек, четверо получили ранения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированыВ Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспортаФеодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
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РИА Новости Крым
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4.7
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феодосия, атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ

В Феодосии завершили обследование поврежденных зданий - люди возвращаются в свои дома

12:38 26.12.2023
 
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии завершено обследование поврежденных при отражении ракетной атаки ВСУ многоквартирных жилых домов. Людям разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в городской администрации.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, были эвакуированы жильцы из шести домов. Шесть человек разместились в пунктах временного размещения, остальные – у друзей и родственников.
"После обследования поврежденных домов сотрудниками профильных служб людям разрешили вернуться домой. Они вернулись, – сообщили в мэрии. – Пункт временного размещения закрыт".
В настоящее время коммунальщики продолжают собирать осколки, началось восстановление остекления домов и магазинов. К работе привлечена специальная техника. При помощи кранов окна верхних этажей освобождают от остатков стекол. В целях безопасности ремонтируемые дома огорожены сигнальной лентой.
Также полностью восстановлено движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской.
В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Погиб один человек, четверо получили ранения.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии собрали здесь.
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14:11Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
13:48В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку
13:18Число претендентов на пост президента России превысило три десятка
13:04Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
12:44Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК
12:38Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
12:31Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы
12:05В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
11:47Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
11:23Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
11:21Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
11:06Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
11:01Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
10:3677 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
10:24Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
10:13На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
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09:57Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
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