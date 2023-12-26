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Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
В Феодосии завершено обследование поврежденных при отражении ракетной атаки ВСУ многоквартирных жилых домов. Людям разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T12:38
2023-12-26T12:38
2023-12-26T12:38
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии завершено обследование поврежденных при отражении ракетной атаки ВСУ многоквартирных жилых домов. Людям разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в городской администрации.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, были эвакуированы жильцы из шести домов. Шесть человек разместились в пунктах временного размещения, остальные – у друзей и родственников.В настоящее время коммунальщики продолжают собирать осколки, началось восстановление остекления домов и магазинов. К работе привлечена специальная техника. При помощи кранов окна верхних этажей освобождают от остатков стекол. В целях безопасности ремонтируемые дома огорожены сигнальной лентой.Также полностью восстановлено движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской.В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Погиб один человек, четверо получили ранения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированыВ Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспортаФеодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
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феодосия, атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
В Феодосии завершили обследование поврежденных зданий - люди возвращаются в свои дома