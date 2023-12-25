https://crimea.ria.ru/20231225/zapadnyy-agent-zachem-arestovich-sovetuet-kievu-obedinyatsya-s-moskvoy-1133784042.html

Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой

Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович* работает под плотным контролем западных спецслужб, которыми и прописаны все озвучиваемые им провокационные... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T13:51

2023-12-25T13:51

2023-12-25T14:02

владимир брутер

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алексей арестович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Экс-советник президента Украины Алексей Арестович* работает под плотным контролем западных спецслужб, которыми и прописаны все озвучиваемые им провокационные тезисы, направленные на то, чтобы выявить реакцию различных сил, в том числе в странах Восточной Европы и внутри самой Украины. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск, заявил ранее Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**. "Разведка полубоем"Эксперт напоминает: заявление прошло через день после того, как шесть стран Евросоюза отказались подписывать гарантии безопасности для Украины, и эта последовательность не случайна."Вашингтон понимает, что большая часть Восточной Европы, все происходящее на Украине воспринимает очень болезненно, они хотят нормальных производительных отношений с Россией. Конечно, Западу это не нравится. Но Запад ничего не может поделать, поскольку за этим стоит общественное мнение в Словакии, Венгрии, и поменять его не получается… И вот, в Вашингтоне пытаются увидеть, как в ответ на такие заявления будут себя вести восточно-европейские лидеры и украинские оппозиционные лидеры - если на Украине вообще можно говорить об оппозиции. Они пытаются увидеть, насколько ситуация запущена", - убежден политолог.Предложение несостоятельноПри этом предложение, озвученное Арестовичем, совершенно не состоятельно в условиях текущих реалий и западные кукловоды это отлично понимают. Сама Украина давно не является самостоятельным субъектом, продолжает эксперт, и даже элементарное функционирование всех систем ее жизнеобеспечения невозможно без западных денег.Очевидно, полностью зависимая от Запада Украина сама по себе уже ничего решить не может. В этой связи в стране просто некому объединятся с РФ, и эта ситуация не изменится до тех пор, пока не будут достигнуты цели специальной военной операции.*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** включена в список физлиц-иноагентовЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФПчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир брутер, мнения, алексей арестович, украина, россия, политика, в мире