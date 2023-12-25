https://crimea.ria.ru/20231225/zapadnyy-agent-zachem-arestovich-sovetuet-kievu-obedinyatsya-s-moskvoy-1133784042.html
Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой
Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой
Экс-советник президента Украины Алексей Арестович* работает под плотным контролем западных спецслужб, которыми и прописаны все озвучиваемые им провокационные... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T13:51
2023-12-25T13:51
2023-12-25T14:02
владимир брутер
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Экс-советник президента Украины Алексей Арестович* работает под плотным контролем западных спецслужб, которыми и прописаны все озвучиваемые им провокационные тезисы, направленные на то, чтобы выявить реакцию различных сил, в том числе в странах Восточной Европы и внутри самой Украины. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск, заявил ранее Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**. "Разведка полубоем"Эксперт напоминает: заявление прошло через день после того, как шесть стран Евросоюза отказались подписывать гарантии безопасности для Украины, и эта последовательность не случайна."Вашингтон понимает, что большая часть Восточной Европы, все происходящее на Украине воспринимает очень болезненно, они хотят нормальных производительных отношений с Россией. Конечно, Западу это не нравится. Но Запад ничего не может поделать, поскольку за этим стоит общественное мнение в Словакии, Венгрии, и поменять его не получается… И вот, в Вашингтоне пытаются увидеть, как в ответ на такие заявления будут себя вести восточно-европейские лидеры и украинские оппозиционные лидеры - если на Украине вообще можно говорить об оппозиции. Они пытаются увидеть, насколько ситуация запущена", - убежден политолог.Предложение несостоятельноПри этом предложение, озвученное Арестовичем, совершенно не состоятельно в условиях текущих реалий и западные кукловоды это отлично понимают. Сама Украина давно не является самостоятельным субъектом, продолжает эксперт, и даже элементарное функционирование всех систем ее жизнеобеспечения невозможно без западных денег.Очевидно, полностью зависимая от Запада Украина сама по себе уже ничего решить не может. В этой связи в стране просто некому объединятся с РФ, и эта ситуация не изменится до тех пор, пока не будут достигнуты цели специальной военной операции.*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** включена в список физлиц-иноагентовЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФПчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*
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владимир брутер, мнения, алексей арестович, украина, россия, политика, в мире
Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой
Все заявления Арестовича* являются продуманной провокацией западных спецслужб - эксперт
13:51 25.12.2023 (обновлено: 14:02 25.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Экс-советник президента Украины Алексей Арестович* работает под плотным контролем западных спецслужб, которыми и прописаны все озвучиваемые им провокационные тезисы, направленные на то, чтобы выявить реакцию различных сил, в том числе в странах Восточной Европы и внутри самой Украины. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск, заявил ранее Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**.
"Разведка полубоем"
"Арестович работает на западные спецслужбы. Заявления пишет не он, он их только озвучивает. В данном случае цель - провести "разведку полубоем" и спровоцировать основных игроков, в том числе, таких как Орбан (премьер Венгрии, - ред.), Фицо (премьер Словакии, - ред.), Миланович (президент Хорватии, - ред.), с тем, чтобы они более жестко обозначили свою позицию, и Запад видел, насколько им можно доверять, а насколько доверять уже нельзя", - говорит Брутер.
Эксперт напоминает: заявление прошло через день после того, как шесть стран Евросоюза отказались подписывать гарантии безопасности для Украины, и эта последовательность не случайна.
"Вашингтон понимает, что большая часть Восточной Европы, все происходящее на Украине воспринимает очень болезненно, они хотят нормальных производительных отношений с Россией. Конечно, Западу это не нравится. Но Запад ничего не может поделать, поскольку за этим стоит общественное мнение в Словакии, Венгрии, и поменять его не получается… И вот, в Вашингтоне пытаются увидеть, как в ответ на такие заявления будут себя вести восточно-европейские лидеры и украинские оппозиционные лидеры - если на Украине вообще можно говорить об оппозиции. Они пытаются увидеть, насколько ситуация запущена", - убежден политолог.
Предложение несостоятельно
При этом предложение, озвученное Арестовичем, совершенно не состоятельно в условиях текущих реалий и западные кукловоды это отлично понимают. Сама Украина давно не является самостоятельным субъектом, продолжает эксперт, и даже элементарное функционирование всех систем ее жизнеобеспечения невозможно без западных денег.
"Мы давно прошли тот момент, когда Украина могла быть хотя бы ограниченным, но субъектом. Вся украинская государственная машина полностью зависит от Запада. Если не будет западных денег, полный коллапс системы наступит в течение двух месяцев. Они врут, что не дают денег, потому что без денег на Украине не работали бы школы, детсады, городские муниципальные власти, не чистили бы мусор, не работало бы метро и так далее", - продолжает Брутер.
Очевидно, полностью зависимая от Запада Украина сама по себе уже ничего решить не может. В этой связи в стране просто некому объединятся с РФ, и эта ситуация не изменится до тех пор, пока не будут достигнуты цели специальной военной операции.
*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** включена в список физлиц-иноагентов
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