https://crimea.ria.ru/20231013/za-propagandu-nasiliya-na-ukraine-zaveli-delo-na-arestovicha-1132070007.html

За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*

За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича* - РИА Новости Крым, 13.10.2023

За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*

В отношении экс-советника Офиса президента Украины - Алексея Арестовича* открыто уголовное производство за "распространение произведений, пропагандирующих культ РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T08:31

2023-10-13T08:31

2023-10-13T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В отношении экс-советника Офиса президента Украины - Алексея Арестовича* открыто уголовное производство за "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Инну Совсун.Отмечается, что ранее Совсун направила заявление правоохранителям, в котором указала на оскорбительное заявления Арестовича* на одном из его семинаров в отношении всех женщин, которых экс-советнику якобы хочется "душить". Теперь депутат Рады получила ответ о начале досудебного расследования, сообщила украинский парламентарий.Производство в отношении Арестовича* открыто по статье о распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, которая предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.Алексей Арестович* в январе заявил о своей отставке по собственному желанию. Поводом послужила жесткая критика в его адрес из-за комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск). Арестович* в одном из интервью заявил, что ракета была российской, а на дом она упала и взорвалась в результате того, что ее сбила украинская система ПВО. После этих слов советник главы офиса Зеленского подвергся резкой критике со стороны националистически настроенных украинских политиков, чиновников и экспертов. Некоторые деятели даже обвинили Арестовича в "работе на Россию".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?Экс-советник офиса Зеленского Арестович* объявлен в розыск в РоссииАрестович* хочет стать президентом Украины — СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович, украина, новости, в мире, верховная рада украины