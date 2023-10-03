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Экс-советник офиса Зеленского Арестович объявлен в розыск в России - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Экс-советник офиса Зеленского Арестович объявлен в розыск в России
Экс-советник офиса Зеленского Арестович объявлен в розыск в России - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Экс-советник офиса Зеленского Арестович объявлен в розыск в России
Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-советника офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T14:08
2023-10-03T14:08
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
россия
алексей арестович
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-советника офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных розыска МВД.При этом уточняется, что Арестович разыскивается по уголовной статье, но нет уточнения, по какой именно.В конце весны Росфинмониторинг включил бывшего советника офиса украинского президента в список террористов и экстремистов в России. Лицам из этого перечня запрещено взаимодействовать со СМИ и выкладывать информацию в сети, заниматься организацией публичных мероприятий, принимать участие в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Ранее во вторник Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. По этой же статье обвинения предъявлены также командующему воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.Алексей Арестович в январе заявил о своей отставке по собственному желанию. Поводом послужила жесткая критика в его адрес из-за комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск). Арестович в одном из интервью заявил, что ракета была российской, а на дом она упала и взорвалась в результате того, что ее сбила украинская система ПВО. После этих слов советник главы офиса Зеленского подвергся резкой критике со стороны националистически настроенных украинских политиков, чиновников и экспертов. Некоторые деятели даже обвинили Арестовича в "работе на Россию".В результате он официально принес извинения за свои слова перед пострадавшими, их родственниками и жителями Днепра, назвав свою версию о падении ракеты "преждевременной и ошибочной".По его словам, "запредельный уровень хейта, который на него обрушился, несопоставим с последствиями ошибки. Украина не понесла репутационных и юридических последствий".Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела УкраиныПринципиальная ошибка: Арестович подал в отставкуАрестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя
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Новости
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РИА Новости Крым
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, алексей арестович, закон и право, общество, новости
Экс-советник офиса Зеленского Арестович объявлен в розыск в России

МВД: в России объявлен в розыск экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович

14:08 03.10.2023
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-советника офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных розыска МВД.
При этом уточняется, что Арестович разыскивается по уголовной статье, но нет уточнения, по какой именно.
"Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в сообщении.
В конце весны Росфинмониторинг включил бывшего советника офиса украинского президента в список террористов и экстремистов в России. Лицам из этого перечня запрещено взаимодействовать со СМИ и выкладывать информацию в сети, заниматься организацией публичных мероприятий, принимать участие в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее во вторник Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. По этой же статье обвинения предъявлены также командующему воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
Алексей Арестович в январе заявил о своей отставке по собственному желанию. Поводом послужила жесткая критика в его адрес из-за комментария по поводу падения ракеты на жилой дом в Днепре (Днепропетровск). Арестович в одном из интервью заявил, что ракета была российской, а на дом она упала и взорвалась в результате того, что ее сбила украинская система ПВО. После этих слов советник главы офиса Зеленского подвергся резкой критике со стороны националистически настроенных украинских политиков, чиновников и экспертов. Некоторые деятели даже обвинили Арестовича в "работе на Россию".
В результате он официально принес извинения за свои слова перед пострадавшими, их родственниками и жителями Днепра, назвав свою версию о падении ракеты "преждевременной и ошибочной".
По его словам, "запредельный уровень хейта, который на него обрушился, несопоставим с последствиями ошибки. Украина не понесла репутационных и юридических последствий".
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