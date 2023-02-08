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Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
Вбрасывание в общественное мнение Украины тезиса о вероятном разделе Украины по "корейскому сценарию" свидетельствует о том, что ресурс поддержки киевского... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-08T21:10
2023-02-09T07:16
радио "спутник в крыму"
владимир шаповалов
украина
мнения
в мире
политика
новости
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Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вбрасывание в общественное мнение Украины тезиса о вероятном разделе Украины по "корейскому сценарию" свидетельствует о том, что ресурс поддержки киевского режима со стороны США иссякает. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, политолог Владимир Шаповалов."Идея так называемого "корейского варианта" уже достаточно давно поселилась в головах киевских политиков, очевидно, при помощи США. Это свидетельствует, что Америка не будет поддерживать киевский режим бесконечно. Кредит доверия и поддержки иссякает, ресурсы Вашингтона в этом смысле ограничены. Именно поэтому в общественное мнение вбрасываются идеи некоего переговорного трека", - считает эксперт.По мнению Шаповалова, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший о "корейском варианте" выхода из конфликта, в данном случае транслирует идеи определенной части американских элит."В этом случае Украина, по всей вероятности, хотела бы стать Южной Кореей, повторив корейское "экономическое чудо". Но эта "упаковка" – всего лишь создание пропагандистской картинки, которая очень далека от реальности. Это попытка оправдать усилия, чтобы как-то выйти из этой ситуации с минимальными потерями", – считает политолог.По словам Шаповалова, приведенный Арестовичем пример неприменим к нынешней ситуации, поскольку вследствие раздела Кореи образовались два независимых государства, а в украинском кейсе уже четыре бывшие области Украины стали полноправными субъектами Российской Федерации.Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооруженный конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы. По его мнению, Украина может "повторить сценарий двух Корей", при этом оставшаяся под контролем Киева часть страны должна получить от Запада гарантии безопасности.Политолог Марат Баширов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Украина по итогу будет разделена на три или четыре территории. По мнению эксперта, Арестович в данном случае транслирует позицию одной из групп американской элиты, которая нацелена на достижение перемирия с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о неизбежном развале УкраиныПросто хотелки: Медведев оценил слова о корейском сценарии для УкраиныАрестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле боя
https://crimea.ria.ru/20230207/po-koreyskomu-stsenariyu-naskolko-veroyaten-razdel-ukrainy-1126829325.html
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владимир шаповалов, украина, мнения, в мире, политика, новости
Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины

Политолог Шаповалов о "корейском варианте": ресурсы США по поддержке Украины иссякают

21:10 08.02.2023 (обновлено: 07:16 09.02.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вбрасывание в общественное мнение Украины тезиса о вероятном разделе Украины по "корейскому сценарию" свидетельствует о том, что ресурс поддержки киевского режима со стороны США иссякает. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, политолог Владимир Шаповалов.
Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
Вчера, 21:10
"Идея так называемого "корейского варианта" уже достаточно давно поселилась в головах киевских политиков, очевидно, при помощи США. Это свидетельствует, что Америка не будет поддерживать киевский режим бесконечно. Кредит доверия и поддержки иссякает, ресурсы Вашингтона в этом смысле ограничены. Именно поэтому в общественное мнение вбрасываются идеи некоего переговорного трека", - считает эксперт.
По мнению Шаповалова, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший о "корейском варианте" выхода из конфликта, в данном случае транслирует идеи определенной части американских элит.
"В этом случае Украина, по всей вероятности, хотела бы стать Южной Кореей, повторив корейское "экономическое чудо". Но эта "упаковка" – всего лишь создание пропагандистской картинки, которая очень далека от реальности. Это попытка оправдать усилия, чтобы как-то выйти из этой ситуации с минимальными потерями", – считает политолог.
По словам Шаповалова, приведенный Арестовичем пример неприменим к нынешней ситуации, поскольку вследствие раздела Кореи образовались два независимых государства, а в украинском кейсе уже четыре бывшие области Украины стали полноправными субъектами Российской Федерации.
Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооруженный конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы. По его мнению, Украина может "повторить сценарий двух Корей", при этом оставшаяся под контролем Киева часть страны должна получить от Запада гарантии безопасности.
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 12:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
По корейскому сценарию: насколько вероятен раздел Украины
Политолог Марат Баширов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Украина по итогу будет разделена на три или четыре территории. По мнению эксперта, Арестович в данном случае транслирует позицию одной из групп американской элиты, которая нацелена на достижение перемирия с Россией.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир ШаповаловУкраинаМненияВ миреПолитикаНовости
 
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