https://crimea.ria.ru/20240102/odin-chelovek-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-v-rezultate-udara-vsu-1133959535.html
Один человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУ
Один человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Один человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУ
В результате удара украинских боевиков по Белгороду и Белгородской области погиб мужчина, еще пять человек пострадали, трое из них госпитализированы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T15:55
2024-01-02T15:55
2024-01-02T15:55
новости
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/02/1133959370_0:329:964:871_1920x0_80_0_0_80592ce06ed28c8106c9397beeafa9c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков по Белгороду и Белгородской области погиб мужчина, еще пять человек пострадали, трое из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Двоих – мужчину и женщину – забрала скорая помощь. У пострадавших осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались.Также зафиксированы повреждения частных домов, четырех автомобилей и автобуса.Во вторник украинские боевики пытались трижды атаковать Белгородскую область из реактивных систем залпового огня "Ольха". Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам региона 17 реактивных снарядов, все они были перехвачены российскими средствами ПВО.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочкаАтака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/02/1133959370_0:221:964:944_1920x0_80_0_0_9815a3793422d56c06db589cc1fd3bff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы всу
Один человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУ
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков по Белгороду и Белгородской области погиб мужчина, еще пять человек пострадали, трое из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, есть один погибший. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Двоих – мужчину и женщину – забрала скорая помощь. У пострадавших осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались.
"Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – добавил губернатор.
Также зафиксированы повреждения частных домов, четырех автомобилей и автобуса.
Во вторник украинские боевики пытались трижды атаковать Белгородскую область из реактивных систем залпового огня "Ольха". Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам региона 17 реактивных снарядов, все они были перехвачены российскими средствами ПВО.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал
случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
Читайте также на РИА Новости Крым: