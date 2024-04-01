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В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:54
2024-04-01T14:54
атаки всу на крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости крыма
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин.В свою очередь Развожаев отметил, что итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
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РИА Новости Крым
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4.7
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атаки всу на крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, обстрелы всу
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе завершили подсчет ущерба после ракетной атаки ВСУ

14:54 01.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин.
"Работа комиссий завершена, – ответил Парикин на соответствующий вопрос губернатора Михаила Развожаева. – Решения по выплатам будет принято по результатам заседания комиссии во вторник, 2 апреля".
В свою очередь Развожаев отметил, что итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.
Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.

Ракетная атака ВСУ на Севастополь

Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
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Атаки ВСУ на КрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаОбстрелы ВСУ
 
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