https://crimea.ria.ru/20240401/v-sevastopole-podschitali-uscherb-posle-raketnoy-ataki-vsu-1136193271.html
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:54
2024-04-01T14:54
2024-04-01T14:54
атаки всу на крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости крыма
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_0:33:1620:944_1920x0_80_0_0_0743156007dc5b6d704a02351c40627a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин.В свою очередь Развожаев отметил, что итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_2b577984a77d59010d647b94479229dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу на крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, обстрелы всу
В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ
Развожаев: в Севастополе завершили подсчет ущерба после ракетной атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин.
"Работа комиссий завершена, – ответил Парикин на соответствующий вопрос губернатора Михаила Развожаева. – Решения по выплатам будет принято по результатам заседания комиссии во вторник, 2 апреля".
В свою очередь Развожаев отметил, что итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.
Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал
, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.
Ракетная атака ВСУ на Севастополь
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали
. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета
, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт
.
Двое из пострадавших остаются госпитализированными
, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
Читайте также на РИА Новости Крым: