https://crimea.ria.ru/20240401/v-sevastopole-podschitali-uscherb-posle-raketnoy-ataki-vsu-1136193271.html

В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T14:54

2024-04-01T14:54

2024-04-01T14:54

атаки всу на крым

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершилась работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин.В свою очередь Развожаев отметил, что итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, обстрелы всу