https://crimea.ria.ru/20240417/v-voronezhe-upal-bespilotnik-est-povrezhdeniya-1136646143.html

В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения

В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения

Беспилотник самолетного типа подавлен вечером в среду над Воронежем. В результате падения есть повреждение промышленного объекта, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T22:17

2024-04-17T22:17

2024-04-17T22:26

воронеж

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

воронежская область

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безопасность

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа подавлен вечером в среду над Воронежем. В результате падения есть повреждение промышленного объекта, сообщил губернатор области Александр Гусев.Гусев подчеркнул, что на территории региона объявлен режим опасности атаки БПЛА. По данным областного МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 21:15."Поступило сообщение о пожаре в ангаре. Произошло загорание пиломатериалов и станков, на месте работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", - указали в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по КаховкеКиев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию

воронеж

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), воронежская область, новости, безопасность, пожар