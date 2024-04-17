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В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения
В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения
Беспилотник самолетного типа подавлен вечером в среду над Воронежем. В результате падения есть повреждение промышленного объекта, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T22:17
2024-04-17T22:17
2024-04-17T22:26
воронеж
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
воронежская область
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа подавлен вечером в среду над Воронежем. В результате падения есть повреждение промышленного объекта, сообщил губернатор области Александр Гусев.Гусев подчеркнул, что на территории региона объявлен режим опасности атаки БПЛА. По данным областного МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 21:15."Поступило сообщение о пожаре в ангаре. Произошло загорание пиломатериалов и станков, на месте работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", - указали в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по КаховкеКиев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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воронеж, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), воронежская область, новости, безопасность, пожар
В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения
В Воронеже после падения беспилотника повреждено промышленное здание - губернатор
22:17 17.04.2024 (обновлено: 22:26 17.04.2024)