Рейтинг@Mail.ru
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240417/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-tatarstan-i-mordoviyu-1136632936.html
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T12:03
2024-04-17T12:13
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
украина
россия
татарстан
мордовия
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:177:1015:748_1920x0_80_0_0_1a4abf92a915fb6f34dd6198f2adcdb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 11.20 мск.Ранее в среду в ведомстве сообщили, что украинский дрон уничтожен над территорией Республики Мордовия.Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ.Ранее в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Кроме того, по словам Зеленского, ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭСКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУАтака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов
украина
россия
татарстан
мордовия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:0:1033:775_1920x0_80_0_0_621b0c6e980d09510fd0e8413af0432c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, россия, татарстан, мордовия, новости сво, министерство обороны рф
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию

Украинские дроны сбиты над территорией Татарстана и Мордовии

12:03 17.04.2024 (обновлено: 12:13 17.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 11.20 мск.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Ранее в среду в ведомстве сообщили, что украинский дрон уничтожен над территорией Республики Мордовия.
Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Ранее в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Кроме того, по словам Зеленского, ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.
В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС
Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ
Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаРоссияТатарстанМордовияНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Взрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и Чернигове
12:17Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции
12:03Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
11:57Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
11:37Жителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийства
11:31Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля"
11:13Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
10:47В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр
10:38Что происходит на севере Крыма и как работают пункты пропуска
10:32В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения
10:02Обновленная версия кроссовера TIGGO 4 PRO доступна в "Черномор Авто"
09:46Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
09:06Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд
08:46Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
08:46В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
08:31В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры
08:07Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы
07:43На севере Крыма ограничили движение транспорта
07:27Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главное
07:10Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан
Лента новостейМолния