https://crimea.ria.ru/20240417/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-tatarstan-i-mordoviyu-1136632936.html

Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию

Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию

Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T12:03

2024-04-17T12:03

2024-04-17T12:13

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

украина

россия

татарстан

мордовия

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 11.20 мск.Ранее в среду в ведомстве сообщили, что украинский дрон уничтожен над территорией Республики Мордовия.Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ.Ранее в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Кроме того, по словам Зеленского, ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭСКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУАтака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов

украина

россия

татарстан

мордовия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, россия, татарстан, мордовия, новости сво, министерство обороны рф