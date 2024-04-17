https://crimea.ria.ru/20240417/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-tatarstan-i-mordoviyu-1136632936.html
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T12:03
2024-04-17T12:03
2024-04-17T12:13
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
украина
россия
татарстан
мордовия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 11.20 мск.Ранее в среду в ведомстве сообщили, что украинский дрон уничтожен над территорией Республики Мордовия.Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ.Ранее в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. Кроме того, по словам Зеленского, ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозят вооружение, и аэродромы, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭСКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУАтака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, россия, татарстан, мордовия, новости сво, министерство обороны рф
Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
Украинские дроны сбиты над территорией Татарстана и Мордовии
12:03 17.04.2024 (обновлено: 12:13 17.04.2024)