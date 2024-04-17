https://crimea.ria.ru/20240417/zhenschina-ranena-pri-padenii-drona-v-voronezhe-1136647212.html
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже
Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T23:17
2024-04-17T23:17
2024-04-17T23:22
воронеж
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
общество
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воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.Вечером в среду он сообщил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. При падении беспилотника повреждено промышленное здание. добавил глава Воронежской области.Коме того, в городе повреждения получила пилорама и два частных дома."На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем", - заключил Гусев.
https://crimea.ria.ru/20240417/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-tatarstan-i-mordoviyu-1136632936.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воронеж, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже
Мирная жительница ранена при падении украинского беспилотника в Воронеже - губернатор
23:17 17.04.2024 (обновлено: 23:22 17.04.2024)