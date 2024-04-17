https://crimea.ria.ru/20240417/zhenschina-ranena-pri-padenii-drona-v-voronezhe-1136647212.html

Женщина ранена при падении дрона в Воронеже

Женщина ранена при падении дрона в Воронеже - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Женщина ранена при падении дрона в Воронеже

Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T23:17

2024-04-17T23:17

2024-04-17T23:22

воронеж

александр гусев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

общество

новости

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.Вечером в среду он сообщил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. При падении беспилотника повреждено промышленное здание. добавил глава Воронежской области.Коме того, в городе повреждения получила пилорама и два частных дома."На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем", - заключил Гусев.

https://crimea.ria.ru/20240417/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-tatarstan-i-mordoviyu-1136632936.html

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воронежская область

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2024

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