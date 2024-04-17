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Женщина ранена при падении дрона в Воронеже - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Женщина ранена при падении дрона в Воронеже
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже
Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T23:17
2024-04-17T23:22
воронеж
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
общество
новости
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.Вечером в среду он сообщил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. При падении беспилотника повреждено промышленное здание. добавил глава Воронежской области.Коме того, в городе повреждения получила пилорама и два частных дома."На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем", - заключил Гусев.
https://crimea.ria.ru/20240417/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-tatarstan-i-mordoviyu-1136632936.html
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воронеж, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж
Женщина ранена при падении дрона в Воронеже

Мирная жительница ранена при падении украинского беспилотника в Воронеже - губернатор

23:17 17.04.2024 (обновлено: 23:22 17.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Пенсионерка получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
Вечером в среду он сообщил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. При падении беспилотника повреждено промышленное здание. добавил глава Воронежской области.
"По уточненным данным, при падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением врачей", - уточнил он в своем Telegram-канале.
Коме того, в городе повреждения получила пилорама и два частных дома.
"На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем", - заключил Гусев.
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ВоронежАлександр ГусевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоНовостиВоронежская областьАтака украинских беспилотников на Воронеж
 
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