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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое - РИА Новости Крым, 25.04.2024
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое
Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в Новокаховском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T14:52
2024-04-25T14:52
2024-04-25T14:56
владимир сальдо
новости
херсонская область
происшествия
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в Новокаховском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Также в населенном пункте поврежден газопровод низкого давления, уточнил губернатор.Утром в четверг в Запорожской области четверо маленьких детей остались сиротами после удара ВСУ по гражданскому автомобилю. Родители малышей погибли.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне украинские боевики сбросили с БПЛА два боеприпаса на село Долинка Запорожской области. Пострадала 10-летняя девочка, с осколочными ранениями ее доставили в медицинское учреждение. До этого восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены при ударе по центру Горловки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокОбъекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атакиВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
херсонская область
новая каховка
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владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое
Два человека погибли в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ
14:52 25.04.2024 (обновлено: 14:56 25.04.2024)