https://crimea.ria.ru/20240425/vsu-obstrelyali-poselok-v-khersonskoy-oblasti--pogibli-dvoe-1136847912.html

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое - РИА Новости Крым, 25.04.2024

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое

Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в Новокаховском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T14:52

2024-04-25T14:52

2024-04-25T14:56

владимир сальдо

новости

херсонская область

происшествия

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в Новокаховском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Также в населенном пункте поврежден газопровод низкого давления, уточнил губернатор.Утром в четверг в Запорожской области четверо маленьких детей остались сиротами после удара ВСУ по гражданскому автомобилю. Родители малышей погибли.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне украинские боевики сбросили с БПЛА два боеприпаса на село Долинка Запорожской области. Пострадала 10-летняя девочка, с осколочными ранениями ее доставили в медицинское учреждение. До этого восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены при ударе по центру Горловки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокОбъекты ТЭК загорелись в Смоленской области после воздушной атакиВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке

херсонская область

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу