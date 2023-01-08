https://crimea.ria.ru/20230108/pod-krasnym-limanom-unichtozheny-sklady-vooruzheniya-i-diversanty-vsu-1126299270.html
Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
Ударами авиации и артиллерии России в Донецкой Народной Республике уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T17:21
2023-01-08T17:21
2023-01-08T17:21
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ударами авиации и артиллерии России в Донецкой Народной Республике уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Пораженные склады"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства.Уничтоженные диверсантыНа Красно-Лиманском направлении российские подразделения нанесли удары по двум штурмовым группам ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в ЛНР (Червоная Диброва, Макеевка, Стельмаховка) и ДНР (Серебрянка)."Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ", – уточнили в Минобороны.Действия диверсионно-разведывательных групп украинской армии пресекли также на Южно-Донецком направлении, в районе четырех населенных пунктов – Новомихайловки, Владимировки, Павловки и Нескучное.На Донецком направлении ударами российской артиллерии была сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады контратаковать позиции войск России в направлении населенного пункта Спорное.Разбитая техникаЗа сутки сбиты пять украинских самолетов и пять беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения СВО российской армией уничтожены 365 самолетов, 199 вертолетов и 2 848 беспилотников. А также 400 зенитных ракетных комплексов, 7 449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины РСЗО, 3 787 орудий полевой артиллерии и минометов и 7 965 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны сообщили о реализации "операции возмездия": в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке (ДНР) массированным ракетным ударом по общежитиям, в которых располагались украинские военные, уничтожены более шести сотен человек армии противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда Из украинского плена возвращены 50 российских военных Региональная группа войск готова к защите Союзного государства
https://crimea.ria.ru/20230108/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1126298365.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Ударами авиации и артиллерии России в Донецкой Народной Республике уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
Пораженные склады
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства.
Уничтоженные диверсанты
На Красно-Лиманском направлении российские подразделения нанесли удары по двум штурмовым группам ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в ЛНР (Червоная Диброва, Макеевка, Стельмаховка) и ДНР (Серебрянка).
"Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ", – уточнили в Минобороны.
Действия диверсионно-разведывательных групп украинской армии пресекли также на Южно-Донецком направлении, в районе четырех населенных пунктов – Новомихайловки, Владимировки, Павловки и Нескучное.
На Донецком направлении ударами российской артиллерии была сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады контратаковать позиции войск России в направлении населенного пункта Спорное.
Разбитая техника
За сутки сбиты пять украинских самолетов и пять беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Всего с начала проведения СВО российской армией уничтожены 365 самолетов, 199 вертолетов и 2 848 беспилотников. А также 400 зенитных ракетных комплексов, 7 449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины РСЗО, 3 787 орудий полевой артиллерии и минометов и 7 965 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили о реализации "операции возмездия"
: в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке (ДНР) массированным ракетным ударом по общежитиям, в которых располагались украинские военные, уничтожены более шести сотен человек армии противника.
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