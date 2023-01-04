https://crimea.ria.ru/20230104/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shest-ukrainskikh-drg-i-dva-shturmovykh-otryada-1126249327.html

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ и два штурмовых отряда

За сутки в районе проведения спецоперации российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп и два штурмовых отряда противника. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T13:28

2023-01-04T13:28

2023-01-04T13:28

сво

министерство обороны рф

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. За сутки в районе проведения спецоперации российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп и два штурмовых отряда противника. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Также в районе населенного пункта Лиман Первый разбита диверсионно-разведывательная группа противника. На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. "Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа", - говорится в сводке.На Донецком направлении российские войска продолжают наступление. За сутки потери ВСУ там составили более 100 военнослужащих.На Южно-Донецком направлении украинские военные пытались контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка. Все контратаки отражены, противника отбросили на исходные позиции. Кроме того, артиллерийским огнем по скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка ДНР, а также Червоное Запорожской области уничтожены более 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 107-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбили два беспилотникаМинобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и техникеНазваны цели ударов ВС России по Украине 31 декабря

https://crimea.ria.ru/20221229/kadyrov-uveren-v-skoroy-pobede-rossii-v-spetsoperatsii-1126199746.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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сво, министерство обороны рф, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)