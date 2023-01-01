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Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T15:56
2023-01-01T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также по базам хранения дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Цель удара достигнута. Как отметили в ведомстве, благодаря нанесенным ударам сорваны планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против России.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря

Минобороны: ВС РФ 31 декабря нанесли удары по базам производства и запуска ударных БПЛА

15:56 01.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкТренировочные полеты многоцелевых истребителей МиГ-29 в Мурманской области
Тренировочные полеты многоцелевых истребителей МиГ-29 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также по базам хранения дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"31 декабря 2022 года Вооруженными силами РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА", – говорится в сообщении.
Цель удара достигнута. Как отметили в ведомстве, благодаря нанесенным ударам сорваны планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против России.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотУкраинаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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