https://crimea.ria.ru/20230101/nazvany-tseli-udarov-vs-rossii-po-ukraine-31-dekabrya-1126234276.html
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T15:56
2023-01-01T15:56
2023-01-01T15:56
сво
министерство обороны рф
армия и флот
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/18/1115331850_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b15cb7ef4672e89a7c009e18d2bb8e25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также по базам хранения дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Цель удара достигнута. Как отметили в ведомстве, благодаря нанесенным ударам сорваны планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против России.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/18/1115331850_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1e992d6fa11c1a0ee2bd86be5f5fd18c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, армия и флот, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
Минобороны: ВС РФ 31 декабря нанесли удары по базам производства и запуска ударных БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также по базам хранения дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"31 декабря 2022 года Вооруженными силами РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА", – говорится в сообщении.
Цель удара достигнута. Как отметили в ведомстве, благодаря нанесенным ударам сорваны планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против России.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым: