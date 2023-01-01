https://crimea.ria.ru/20230101/nazvany-tseli-udarov-vs-rossii-po-ukraine-31-dekabrya-1126234276.html

Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря

Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря

Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T15:56

2023-01-01T15:56

2023-01-01T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также по базам хранения дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Цель удара достигнута. Как отметили в ведомстве, благодаря нанесенным ударам сорваны планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против России.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР

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сво, министерство обороны рф, армия и флот, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)