https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-bazam-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1126226146.html

Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР

Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР

Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T14:45

2022-12-31T14:45

2022-12-31T14:49

министерство обороны рф

сво

россия

игорь конашенков

украина

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 75 украинских артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.Кроме того, возле донецкой Федоровки точным ударом уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое - пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также российские войска ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Истребительной авиацией сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, а средствами ПВО - восемь украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по ДонецкуУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"

россия

украина

донецкая народная республика (днр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, россия, игорь конашенков, украина, донецкая народная республика (днр), армия и флот