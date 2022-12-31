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Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T14:45
2022-12-31T14:45
2022-12-31T14:49
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сво
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 75 украинских артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.Кроме того, возле донецкой Федоровки точным ударом уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое - пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также российские войска ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Истребительной авиацией сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, а средствами ПВО - восемь украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по ДонецкуУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнутыЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"
россия
украина
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, россия, игорь конашенков, украина, донецкая народная республика (днр), армия и флот
Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНР
14:45 31.12.2022 (обновлено: 14:49 31.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 75 украинских артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.
Кроме того, возле донецкой Федоровки точным ударом уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое - пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также российские войска ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Истребительной авиацией сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, а средствами ПВО - восемь украинских беспилотников.
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