https://crimea.ria.ru/20221227/armiya-rossii-razbila-artilleriyu-vsu-strelyavshuyu-po-donetsku-1126154951.html

Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку

Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку

Вооруженные силы России разгромили позицию, с которой велся обстрел жилых районов Донецка и уничтожили сотни боевиков в зоне проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T15:44

2022-12-27T15:44

2022-12-27T15:57

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили позицию, с которой велся обстрел жилых районов Донецка и уничтожили сотни боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.Разбит командный пункт и разгромлена артиллерияСогласно сообщению оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы российскими войсками уничтожена позиция, с которой боевики вели огонь по Донецку. Удар был нанесен в районе населенного пункта Нетайлово по расчету с американской артиллерийской системой М777. Такую же установку российские военные уничтожили и в Запорожской области.Еще две машины реактивной системы залпового огня "Град" и РСЗО "Ураган" разгромлены между ЛНР и ДНР. Кроме того, уничтожены четыре гаубицы "Мста-Б", две гаубицы "Д-20" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", доложили в министерстве.Ракетные войска разгромили 67 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах. Ракетами был поражен и запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе города Краматорск в ДНР.Обстановка на линии боевого соприкосновенияНа Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли более 70 солдат, огневым поражением были разгромлены также четыре бронемашины и два пикапа. На Донецком направлении в ходе наступательных действий российский Вооруженных сил поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожены три боевые машины пехоты и семь автомобилей. Потери противника составили почти 60 человек.На Красно-Лиманском направлении украинская армия потеряла за сутки более 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. Еще почти 30 боевиков были уничтожены на Купянском направлении, а также две бронемашины и три автомобиля.Работа ПВОСредствами противовоздушной обороны за сутки было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2 734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 779 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНРГубернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогнозУгроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги года

https://crimea.ria.ru/20221227/lavrov-sovetuet-kievu-vypolnit-predlozheniya-rossii-podobru-pozdorovu-1126148317.html

https://crimea.ria.ru/20221227/zhitelnitsu-khersonschiny-zaderzhali-za-peredachu-dannykh-o-rossiyskikh-voennykh-1126146947.html

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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, донецкая народная республика (днр)