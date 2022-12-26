https://crimea.ria.ru/20221226/rossiyskie-voennye-unichtozhili-dve-ustanovki-himars-v-dnr-1126140976.html

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР

Российские военные в районе Краматорска уничтожили украинский пункт ремонта военной техники, на котором находились две установки американских реактивных систем... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T14:41

2022-12-26T14:41

2022-12-26T14:41

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125360811_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3f867b2687c41f6ff9a7894ce73de87b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в районе Краматорска уничтожили украинский пункт ремонта военной техники, на котором находились две установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и семь гаубиц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в районе населенного пункта Георгиевка ДНР российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, из которой противник обстреливал жилые кварталы Донецка.Кроме того, военные РФ уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Град" в ДНР и Запорожской области и три гаубицы Д-30."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области", - добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в КрымАрмия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВОЧто происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность

https://crimea.ria.ru/20221225/vsu-udarili-po-skladu-selitry-v-dnr-chto-izvestno-1126123625.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), беспилотник