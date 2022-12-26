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Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР
Российские военные в районе Краматорска уничтожили украинский пункт ремонта военной техники, на котором находились две установки американских реактивных систем... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T14:41
2022-12-26T14:41
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в районе Краматорска уничтожили украинский пункт ремонта военной техники, на котором находились две установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и семь гаубиц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в районе населенного пункта Георгиевка ДНР российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, из которой противник обстреливал жилые кварталы Донецка.Кроме того, военные РФ уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Град" в ДНР и Запорожской области и три гаубицы Д-30."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области", - добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в КрымАрмия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВОЧто происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), беспилотник
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР

Минобороны: российские военные уничтожили две установки HIMARS и семь гаубиц в ДНР

14:41 26.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета САУ
Военнослужащий артиллерийского расчета САУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в районе Краматорска уничтожили украинский пункт ремонта военной техники, на котором находились две установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и семь гаубиц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники", - уточнили в ведомстве.
Также в районе населенного пункта Георгиевка ДНР российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, из которой противник обстреливал жилые кварталы Донецка.
Кроме того, военные РФ уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Град" в ДНР и Запорожской области и три гаубицы Д-30.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области", - добавили в Минобороны.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.
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