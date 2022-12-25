https://crimea.ria.ru/20221225/armiya-rossii-unichtozhila-bazu-naemnikov-i-inostrannuyu-tekhniku-svodka-svo-1126122259.html

Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО

Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО

Вооруженными Силами России отражены атаки ВСУ, уничтожены десятки украинских боевиков и разгромлена база иностранных наемников в зоне проведения специальной... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T14:03

2022-12-25T14:03

2022-12-25T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Вооруженными Силами России отражены атаки ВСУ, уничтожены десятки украинских боевиков и разгромлена база иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Все атаки отбиты, ВСУ несут потериУкраинские формирования попытались атаковать на Южно-Донецком направлении, но потеряли полсотни своих солдат и тяжелую технику."Безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины", — сообщили в оборонном ведомстве.На Купянском направлении противник был уничтожен в опорных пунктах, здесь украинская армия лишилась трех бронемашин, трех автомобилей и более 30 боевиков.Больше 80 бойцов ВСУ и наемников были уничтожены нашей армией на Донецком направлении. Там же были разбиты пять бронемашин, четыре автомобиля и два украинских танка.Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России нанесли удар и на Красно-Лиманском направлении. Уничтожены две группы украинских разведчиков под ЛНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", —добавили в Минобороны.Контрбатарейная борьбаВ ходе контрбатарейной борьбы армия России разгромила две украинские системы залпового огня "Ураган" в ДНР и две РСЗО "Град" в ЛНР. На Донбассе была уничтожена польская артиллерийская установка "Краб" и три артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в ДНР под Артемовском.Пять украинских беспилотников, шесть снарядов HIMARS и один снаряд РСЗО "Ураган" сбиты российскими системами противовоздушной обороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2 724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 747 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ

https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html

https://crimea.ria.ru/20221223/ekspert-nazval-uslovie-dlya-vtorzheniya-polshi-na-zapadnuyu-ukrainu-1126084836.html

украина

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости, иностранные наемники всу