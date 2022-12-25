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Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО
Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО
Вооруженными Силами России отражены атаки ВСУ, уничтожены десятки украинских боевиков и разгромлена база иностранных наемников в зоне проведения специальной... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T14:03
2022-12-25T14:03
2022-12-25T14:03
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
донецкая народная республика (днр)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Вооруженными Силами России отражены атаки ВСУ, уничтожены десятки украинских боевиков и разгромлена база иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Все атаки отбиты, ВСУ несут потериУкраинские формирования попытались атаковать на Южно-Донецком направлении, но потеряли полсотни своих солдат и тяжелую технику."Безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины", — сообщили в оборонном ведомстве.На Купянском направлении противник был уничтожен в опорных пунктах, здесь украинская армия лишилась трех бронемашин, трех автомобилей и более 30 боевиков.Больше 80 бойцов ВСУ и наемников были уничтожены нашей армией на Донецком направлении. Там же были разбиты пять бронемашин, четыре автомобиля и два украинских танка.Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России нанесли удар и на Красно-Лиманском направлении. Уничтожены две группы украинских разведчиков под ЛНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", —добавили в Минобороны.Контрбатарейная борьбаВ ходе контрбатарейной борьбы армия России разгромила две украинские системы залпового огня "Ураган" в ДНР и две РСЗО "Град" в ЛНР. На Донбассе была уничтожена польская артиллерийская установка "Краб" и три артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в ДНР под Артемовском.Пять украинских беспилотников, шесть снарядов HIMARS и один снаряд РСЗО "Ураган" сбиты российскими системами противовоздушной обороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2 724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 747 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ
https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html
https://crimea.ria.ru/20221223/ekspert-nazval-uslovie-dlya-vtorzheniya-polshi-na-zapadnuyu-ukrainu-1126084836.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости, иностранные наемники всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Вооруженными Силами России отражены атаки ВСУ, уничтожены десятки украинских боевиков и разгромлена база иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
Все атаки отбиты, ВСУ несут потери
Украинские формирования попытались атаковать на Южно-Донецком направлении, но потеряли полсотни своих солдат и тяжелую технику.
"Безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Купянском направлении противник был уничтожен в опорных пунктах, здесь украинская армия лишилась трех бронемашин, трех автомобилей и более 30 боевиков.
Больше 80 бойцов ВСУ и наемников были уничтожены нашей армией на Донецком направлении. Там же были разбиты пять бронемашин, четыре автомобиля и два украинских танка.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России нанесли удар и на Красно-Лиманском направлении. Уничтожены две группы украинских разведчиков под ЛНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", —добавили в Минобороны.
Контрбатарейная борьба
В ходе контрбатарейной борьбы армия России разгромила две украинские системы залпового огня "Ураган" в ДНР и две РСЗО "Град" в ЛНР.
На Донбассе была уничтожена польская артиллерийская установка "Краб" и три артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в ДНР под Артемовском.
"Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", — сообщили в министерстве.
Пять украинских беспилотников, шесть снарядов HIMARS и один снаряд РСЗО "Ураган" сбиты российскими системами противовоздушной обороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2 724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 747 единиц специальной военной автомобильной техники.
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