https://crimea.ria.ru/20221226/ugroza-yadernoy-voyny-i-peregovory-s-kievom-medvedev-podvel-itogi-goda-1126129714.html

Угроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги года

Угроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги года - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Угроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги года

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в "Российской газете" большую статью об итогах уходящего года. РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T10:24

2022-12-26T10:24

2022-12-26T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в "Российской газете" большую статью об итогах уходящего года. Он выделил шесть важнейших результатов 2022-го, касающихся проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отношений РФ с Западом, угрозы третьей мировой войны и других. Основные тезисы статьи замглавы Совбеза – в подборке РИА Новости Крым.Цели СВО будут достигнутыРешение о начале спецоперации было трудным, но вынужденным шагом под давлением обстоятельств, отметил автор статьи. По словам Медведева, "речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России" и даже "ее выживании".Политик также подчеркнул, что Россия борется не с украинским народом, а с нацистами в руководстве Украины, захватившими власть в результате госпереворота.Медведев также выразил уверенность, что любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году.Доверия быть не может2022 год продемонстрировал, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром даже речи не может идти о доверии и надежде на порядочность партнеров, констатирует Медведев. В этой ситуации России говорить и договариваться на Западе теперь "не с кем, не о чем, да и незачем".По мнению Медведева, жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Также усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку."В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты. России же предстоит занять в новом мире свое, особое место, опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами", — прогнозирует он.Будет ли ядерная войнаМедведев убежден, что новые договоренности с Западом по разоружению в настоящий момент "нереальны и не нужны". По его словам, западный мир балансирует между "жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса — с другой"."Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить", — считает он.Россия победитГлавным итогом уходящего года зампредседателя Совбеза назвал огромные перемены в экономике России и в сознании огромного числа граждан.По мнению Медведева, этот год "заставил наше общество в полном смысле слова мобилизоваться"."2022 год очень многое изменил в нас. Заставил определиться в своих мыслях и чувствах. Научил отличать второстепенное от действительно важного. И ценить — самые главные для всех нас вещи. Мужество. Милосердие. Взаимовыручку. Историческую и семейную память. Верность своему долгу и традициям. Справедливость. Правду. Совесть", – пояснил он.Политик отметил, что одна из основных задач – в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной."Главное и бесспорное. "Своих не бросаем!" — стало девизом уходящего года", — подытожил он.

https://crimea.ria.ru/20221208/v-rossii-mogut-vernut-smertnuyu-kazn--medvedev-1125758779.html

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дмитрий медведев, политика, общество, новости, сво, армия и флот, россия, украина