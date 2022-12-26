https://crimea.ria.ru/20221226/gubernatory-poluchat-bolshe-polnomochiy-s-dalneyshim-khodom-svo--prognoz-1126140100.html

Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогноз

Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогноз - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогноз

Процесс расширения полномочий глав российских регионов продолжится в 2023 году под влиянием дальнейшего хода специальной военной операции (СВО). Такой прогноз... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T14:06

2022-12-26T14:06

2022-12-26T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Процесс расширения полномочий глав российских регионов продолжится в 2023 году под влиянием дальнейшего хода специальной военной операции (СВО). Такой прогноз озвучил политолог Александр Асафов в ходе круглого стола "Политические итоги 2022 года" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Асафов отметил, что опыт расширения полномочий губернаторов, полученный во время пандемии коронавируса, преодолении санкционного давления и обеспечения нужд спецоперации, успел хорошо себя зарекомендовать.По мнению политолога, отношение партий и политиков к спецоперации станет решающим фактором, который будет оказывать влияние на ход и результаты избирательных кампаний 2023 года."Нас ждет 21 губернаторская кампания, выборы в 16 заксобраний, и конечно, отношение кандидатов, партий и субъектов выдвижений к СВО будет играть очень важный электоральный смысл. Люди будут оценивать кандидатов в первую очередь по этому фактору", – считает Асафов.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Также в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооруженияВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостАксенов о безопасности полуострова: угроз и рисков для Крыма нет

https://crimea.ria.ru/20221221/mobilizatsiya-vyyavila-problemy--putin-1126058199.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сво, мнения, политика, безопасность, александр асафов, россия, общество, выборы