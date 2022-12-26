Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогноз
Политолог Асафов: полномочия губернаторов будут расширяться с дальнейшим ходом СВО
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовмин РК
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Процесс расширения полномочий глав российских регионов продолжится в 2023 году под влиянием дальнейшего хода специальной военной операции (СВО). Такой прогноз озвучил политолог Александр Асафов в ходе круглого стола "Политические итоги 2022 года" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Очевидно, что тема СВО останется магистральной для государства и общества в следующем году, и она будет влиять на внешнюю и внутреннюю политику. В прикладном смысле, думаю, это будет означать продолжение расширения полномочий губернаторов… Можно предположить, что полномочия губернаторов будут расширяться не пропорционально, а зависеть от уровня готовности в регионах. Их у нас четыре: базовый, повышенной готовности, средний и максимальный уровни. Исходя из этих уровней, перед регионами будут поставлены разные задачи", – считает эксперт.
Асафов отметил, что опыт расширения полномочий губернаторов, полученный во время пандемии коронавируса, преодолении санкционного давления и обеспечения нужд спецоперации, успел хорошо себя зарекомендовать.
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По мнению политолога, отношение партий и политиков к спецоперации станет решающим фактором, который будет оказывать влияние на ход и результаты избирательных кампаний 2023 года.
"Нас ждет 21 губернаторская кампания, выборы в 16 заксобраний, и конечно, отношение кандидатов, партий и субъектов выдвижений к СВО будет играть очень важный электоральный смысл. Люди будут оценивать кандидатов в первую очередь по этому фактору", – считает Асафов.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Также в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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