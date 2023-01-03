https://crimea.ria.ru/20230103/minoborony-rf-vsu-nesut-krupnye-poteri-v-lichnom-sostave-i-tekhnike-1126243704.html
Минобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и технике
Минобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и технике - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Минобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и технике
Более сотни иностранных наемников ВСУ, три диверсионно-разведывательные группы и склады с боеприпасами и техникой. В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по... РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T16:23
2023-01-03T16:23
2023-01-03T16:23
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Более сотни иностранных наемников ВСУ, три диверсионно-разведывательные группы и склады с боеприпасами и техникой. В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по вооруженным формированиям Украины.На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ. Потери противника превысили 120 человек убитыми и ранеными. Уничтожены четыре боевые бронемашины, три пикапа и два автомобиля. На Купянском направлении уничтожено более 40 украинских боевиков, три бронемашины и три пикапа, добавили в военном ведомстве."Более 130-ти иностранных наемников уничтожены в пунктах временной дислокации подразделений так называемого иностранного легиона ВСУ под Масляковкой и Краматорском в Донецкой Народной республике", – продолжили в Минобороны РФ.В районах Гуляйполе и Червоное Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Еще один склад с боеприпасами и военной техникой уничтожен в районе Тягинки Херсонской области.Также российские военные разгромили более десяти систем залпового огня и уничтожили склад с боеприпасами к ним.Читайте также:Российские войска уничтожили военную технику из США и ПольшиПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернаторРоссийские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
Минобороны РФ: ВСУ несут крупные потери в личном составе и технике
В Минобороны сообщили об уничтожении групп диверсантов, наемников и складов с оружием ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Более сотни иностранных наемников ВСУ, три диверсионно-разведывательные группы и склады с боеприпасами и техникой. В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по вооруженным формированиям Украины.
"В районе населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", – говорится в сообщении. Еще одна группа выявлена и уничтожена под Стельмаховкой в Луганской Народной республике.
На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ. Потери противника превысили 120 человек убитыми и ранеными. Уничтожены четыре боевые бронемашины, три пикапа и два автомобиля. На Купянском направлении уничтожено более 40 украинских боевиков, три бронемашины и три пикапа, добавили в военном ведомстве.
"Более 130-ти иностранных наемников уничтожены в пунктах временной дислокации подразделений так называемого иностранного легиона ВСУ под Масляковкой и Краматорском в Донецкой Народной республике", – продолжили в Минобороны РФ.
В районах Гуляйполе и Червоное Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Еще один склад с боеприпасами и военной техникой уничтожен в районе Тягинки Херсонской области.
Также российские военные разгромили более десяти систем залпового огня
и уничтожили склад с боеприпасами к ним.