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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777 - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777 - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777
Две пусковые установки Himars, четыре боевые машины RM-70 Vampire и несколько сотен снарядов к ним уничтожены российскими военными в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T15:20
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Две пусковые установки Himars, четыре боевые машины RM-70 Vampire и несколько сотен снарядов к ним уничтожены российскими военными в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и более 800 реактивных снарядов к ним и шесть автомобилей. Потери противника составили около 120 украинских военнослужащих. Еще две пусковые установки Himars уничтожены в районе Краматорска. В ведомстве уточнили, что из этих орудий украинские вооруженные формирования обстреливали мирные населенные пункты Донецкой Народной республики. На огневых позициях под Артемовском в ДНР и в районе Червоной Дибровы ЛНР уничтожены три системы М-777 производства США.Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области и Серебрянки Донецкой Народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", а под Каменским и Гуляйполе в Запорожской области уничтожены две гаубицы "Д-30".Накануне в Минобороне сообщили, что войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.Читайте также:Российские войска уничтожили военную технику из США и ПольшиПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернаторРоссийские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777

Российские военные уничтожили более десятка реактивных систем ВСУ

15:20 03.01.2023 (обновлено: 15:21 03.01.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Две пусковые установки Himars, четыре боевые машины RM-70 Vampire и несколько сотен снарядов к ним уничтожены российскими военными в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня Himars производства США", – сообщили в военном ведомстве.
Также поражены четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и более 800 реактивных снарядов к ним и шесть автомобилей. Потери противника составили около 120 украинских военнослужащих. Еще две пусковые установки Himars уничтожены в районе Краматорска. В ведомстве уточнили, что из этих орудий украинские вооруженные формирования обстреливали мирные населенные пункты Донецкой Народной республики. На огневых позициях под Артемовском в ДНР и в районе Червоной Дибровы ЛНР уничтожены три системы М-777 производства США.
Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области и Серебрянки Донецкой Народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", а под Каменским и Гуляйполе в Запорожской области уничтожены две гаубицы "Д-30".
Накануне в Минобороне сообщили, что войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.
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