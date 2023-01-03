https://crimea.ria.ru/20230103/minoborony-rf-vsu-poteryali-bolee-desyatka-himars-vampire-i-m-777-1126243180.html

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777 - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более десятка Himars, Vampire и М-777

Две пусковые установки Himars, четыре боевые машины RM-70 Vampire и несколько сотен снарядов к ним уничтожены российскими военными в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T15:20

2023-01-03T15:20

2023-01-03T15:21

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110247/68/1102476845_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_2bb45ba4e774a004838ed31f1553447d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Две пусковые установки Himars, четыре боевые машины RM-70 Vampire и несколько сотен снарядов к ним уничтожены российскими военными в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и более 800 реактивных снарядов к ним и шесть автомобилей. Потери противника составили около 120 украинских военнослужащих. Еще две пусковые установки Himars уничтожены в районе Краматорска. В ведомстве уточнили, что из этих орудий украинские вооруженные формирования обстреливали мирные населенные пункты Донецкой Народной республики. На огневых позициях под Артемовском в ДНР и в районе Червоной Дибровы ЛНР уничтожены три системы М-777 производства США.Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области и Серебрянки Донецкой Народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", а под Каменским и Гуляйполе в Запорожской области уничтожены две гаубицы "Д-30".Накануне в Минобороне сообщили, что войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.Читайте также:Российские войска уничтожили военную технику из США и ПольшиПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернаторРоссийские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия