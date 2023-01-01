https://crimea.ria.ru/20230101/rossiyskie-voyska-unichtozhili-voennuyu-tekhniku-iz-ssha-i-polshi-1126234604.html

Российские войска уничтожили военную технику из США и Польши

Российские войска уничтожили военную технику из США и Польши - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Российские войска уничтожили военную технику из США и Польши

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили четыре украинские и польских гаубицы, американскую радиолокационную станцию и вертолет Ми-8 ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T16:58

2023-01-01T16:58

2023-01-01T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили четыре украинские и польских гаубицы, американскую радиолокационную станцию и вертолет Ми-8 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка ДНР на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных республики. Также в районе населенного пункта Невское ЛНР уничтожены две украинские гаубицы "Д-20".Кроме того, в районе населенного пункта Мирное Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Полтавка ДНР сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников и перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска разгромили военную технику из США и ЧехииРоссийские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНРНаступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря

https://crimea.ria.ru/20230101/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-bolee-350-boevikov-vsu-v-donbasse-1126234420.html

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министерство обороны рф, сво, новости, украина, россия, армия и флот